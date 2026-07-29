El gobernador de San Juan expresó sus condolencias tras la tragedia aérea que dejó siete muertos

Marcelo Orrego publicó un mensaje en sus redes sociales tras confirmarse el fallecimiento de los siete ocupantes del helicóptero que se accidentó durante una capacitación previa al combate de incendios forestales.

Hoy 17:17

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, expresó este miércoles sus condolencias tras el accidente del helicóptero Bell 412 que dejó siete víctimas fatales en el Parque Provincial Ischigualasto. A través de sus redes sociales, el mandatario lamentó la pérdida de funcionarios provinciales, efectivos de seguridad y brigadistas que viajaban a bordo de la aeronave.

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"Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos", escribió Orrego, quien además aseguró que el Gobierno provincial se encuentra a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar la asistencia necesaria.

En su mensaje, el gobernador recordó especialmente a Carlos Heredia, director de Protección Civil; al comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; al comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y al comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe del cuerpo. "Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones", expresó.

También envió sus condolencias a las familias del piloto Matías Valenzuela y de los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes también fallecieron en el siniestro.

Según informaron fuentes oficiales, el helicóptero había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias para participar de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego en San Juan. Posteriormente debía trasladarse a La Rioja para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan la zona de Chilecito.

El contacto con la aeronave se perdió a las 10:26 de este miércoles y, tiempo después, otro helicóptero que sobrevolaba el sector localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades. Las causas del accidente son materia de investigación.