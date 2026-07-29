Tragedia en San Juan: se estrelló un helicóptero que combatía incendios forestales y murieron siete personas

El accidente ocurrió este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto durante una capacitación. Entre las víctimas se encuentran el director de Protección Civil, autoridades de la Policía y Bomberos de San Juan, además del piloto y dos brigadistas.

Hoy 17:16

Un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) se estrelló este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, durante una capacitación previa a una misión para combatir incendios forestales. Como consecuencia del accidente murieron las siete personas que viajaban a bordo.

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La tragedia fue confirmada por el gobernador Marcelo Orrego, quien informó que entre las víctimas se encuentran el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; y el segundo jefe de ese cuerpo, Jorge Carbajal. También fallecieron el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y destacó que eran "servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones".

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad, la aeronave había sido contratada para realizar una capacitación en San Juan antes de dirigirse a La Rioja, donde debía colaborar en el combate de un incendio forestal en la zona de Chilecito, cerca de la cordillera.

El contacto con el helicóptero se perdió alrededor de las 10:26. Minutos después, otra aeronave que sobrevolaba el sector localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades, lo que permitió desplegar un operativo de emergencia con equipos de rescate y personal de distintos organismos.

Por el momento, las causas del siniestro no fueron determinadas y son materia de investigación. Desde la Agencia Federal de Emergencias indicaron que se brindará información oficial a medida que avance la investigación y se cuente con datos debidamente corroborados.