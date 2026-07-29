Hallaron sin vida a un hombre de 71 años en una vivienda del barrio Almirante Brown

El cuerpo fue encontrado luego de que su expareja alertara que hacía varios días no tenía noticias de él. La Justicia ordenó las pericias para determinar las causas del fallecimiento.

Hoy 17:23

Un hombre de 71 años fue hallado sin vida este miércoles en el interior de una vivienda del barrio Almirante Brown, en la ciudad de Santiago del Estero, luego de que su expareja manifestara su preocupación por no tener noticias de él desde hacía varios días.

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El hecho ocurrió alrededor de las 13.40, en un domicilio ubicado sobre calle 14, donde personal de la Comisaría Comunitaria N° 7 acudió tras el aviso realizado por una mujer de 53 años.

Con la presencia de un testigo hábil, los efectivos ingresaron al inmueble y encontraron al hombre tendido en el piso, al costado de una cama, sin responder a los llamados del personal policial. Se trataba de un hombre de 71 años de apellido Montenegro.

Ante la situación, la fiscal de turno, Victoria Ledesma, autorizó el ingreso formal a la vivienda, que se encontraba asegurada con un candado, y dispuso la intervención de Criminalística, Bomberos, el médico de Policía y personal especializado para llevar adelante las pericias correspondientes.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que buscará establecer las causas y circunstancias del fallecimiento, mientras se aguardan los resultados de las actuaciones realizadas en el lugar.