Chile declaró una alerta sanitaria preventiva por el aumento de casos y muertes por hantavirus

La medida regirá hasta julio de 2027 en 13 regiones del país. Las autoridades buscan reforzar la vigilancia epidemiológica ante el incremento de la letalidad y la circulación de otras enfermedades transmitidas por animales.

Hoy 17:14

El Gobierno de Chile declaró por primera vez una alerta sanitaria preventiva por hantavirus en 13 de las 16 regiones del país, luego de registrar un aumento en los contagios y, especialmente, en la mortalidad provocada por la enfermedad durante 2026.

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La resolución, emitida por el Ministerio de Salud, estará vigente hasta el 31 de julio de 2027 y permitirá a las autoridades disponer de mayores recursos para fortalecer la vigilancia epidemiológica, acelerar los diagnósticos y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

La decisión fue tomada tras confirmarse 46 casos y 18 fallecimientos en lo que va del año, lo que representa una letalidad del 39%, una cifra considerablemente superior a la registrada durante 2025, cuando se notificaron 44 contagios y ocho muertes.

Las autoridades aclararon que la alerta no responde a una epidemia fuera de control, sino que constituye una medida preventiva destinada a evitar un escenario de mayor gravedad y preparar al sistema de salud frente a distintas amenazas sanitarias, entre ellas el hantavirus, la influenza aviar y enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por el ratón de cola larga, un roedor silvestre que habita en zonas rurales y semirrurales de Chile. El virus se propaga cuando las personas inhalan partículas provenientes de la orina, saliva o heces del animal, especialmente en espacios cerrados o poco ventilados.

Los especialistas advirtieron que los primeros síntomas pueden confundirse con otras enfermedades, ya que incluyen fiebre, dolor muscular intenso, cefalea, cansancio, náuseas y vómitos. Sin embargo, la aparición de dificultad respiratoria constituye una señal de alarma que requiere atención médica inmediata.

En ese sentido, las autoridades sanitarias recomendaron acudir rápidamente a un centro de salud si esos síntomas aparecen luego de haber estado en áreas donde exista presencia del roedor transmisor.

Como parte de las medidas preventivas, el Ministerio de Salud pidió ventilar durante al menos 30 minutos las viviendas o galpones cerrados antes de ingresar, limpiar superficies con agua y cloro, almacenar correctamente los alimentos, mantener la basura tapada, eliminar malezas y sellar posibles accesos para roedores.

Además, se aconsejó no manipular roedores, incluso si están muertos, y utilizar guantes y mascarillas al realizar tareas de limpieza o desmalezado en sectores donde pueda existir contaminación.

Las autoridades recordaron que el hantavirus no cuenta con una vacuna ni con un tratamiento específico, por lo que la prevención y el diagnóstico temprano continúan siendo las principales herramientas para reducir el riesgo de complicaciones y fallecimientos.