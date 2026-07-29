Barracas Central le ganó a Aldosivi y sigue de racha en el Clausura

El Guapo aprovechó el envión anímico y sumó otro triunfo por 1 a 0 ante el Tiburón en el Estadio Claudio Tapia.

Hoy 16:45

Barracas Central volvió a mostrar solidez y consiguió un valioso triunfo por 1-0 frente a Aldosivi, en un partido correspondiente al Torneo Clausura. Con un gol de Tomás Porra sobre el cierre del primer tiempo, el equipo dirigido por Damián Ayude sumó su segundo éxito al hilo y mantiene puntaje perfecto en el campeonato.

El encuentro tuvo un desarrollo muy disputado y con escasas situaciones de peligro durante gran parte de la primera mitad. Mientras Barracas asumió el protagonismo con la intención de quedarse con los tres puntos, el conjunto de Israel Damonte apostó por un planteo más cauteloso, consciente de la importancia de sumar en su pelea por escapar de los últimos puestos.

Cuando el primer tiempo parecía terminar sin emociones, apareció Tomás Porra para romper el cero. El mediocampista sacó un remate desde afuera del área que se desvió en un defensor y descolocó a Ignacio Chicco, dándole la ventaja al Guapo antes del descanso.

En el complemento, el local estuvo más cerca de ampliar la diferencia que la visita de alcanzar el empate. Los ingresos de Gonzalo Maroni y Juan Barbieri le dieron mayor dinámica al ataque de Barracas, mientras que Andrés Vombergar, quien hizo su debut con la camiseta de Aldosivi, intentó cambiar la historia, aunque no logró generar demasiado peligro sobre el arco defendido por Marcelo Miño.

Con este resultado, Barracas Central confirma su gran comienzo de torneo, luego del histórico triunfo conseguido frente a River, y alimenta su ilusión de volver a pelear por un lugar en las copas internacionales. Por su parte, Aldosivi sigue sin encontrar el rumbo y continúa comprometido en la lucha por la permanencia.