Farmacéuticos advierten por la venta libre de medicamentos: “Se está mercantilizando la salud”

Hugo Navarro, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santiago del Estero, habló con Noticiero 7 tras la decisión de la ANMAT de autorizar la venta libre de 10 grupos de medicamentos. Alertó por los riesgos sanitarios y cuestionó que la medida pueda bajar los precios.

Hoy 14:59

La decisión de la ANMAT de autorizar la venta libre de 10 grupos de medicamentos generó preocupación en el sector farmacéutico, que advierte por los riesgos sanitarios de sacar estos productos del circuito habitual de control y dispensa profesional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Noticiero 7, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santiago del Estero, Hugo Navarro, analizó el impacto de la medida y cuestionó el avance de una política que, según sostuvo, busca “mercantilizar” el medicamento.

“Son una serie de medidas que se vienen intentando incorporar desde el año 2025 y que realmente tratan de mercantilizar al medicamento”, expresó Navarro.

La disposición de la ANMAT fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a especialidades medicinales que hasta ahora se comercializaban bajo receta. A partir del cambio, estos productos pasarán a ser de venta libre y, según se informó, dejarán de contar con descuentos por parte de obras sociales y prepagas.

Navarro remarcó que el medicamento debe ser considerado un bien social y no un producto común de consumo. En ese sentido, cuestionó el argumento de que la desregulación pueda ayudar a bajar los precios.

“El precio de los medicamentos no lo fijan las farmacias”, afirmó. Y agregó que, si se busca reducir los valores, la discusión debería darse con los laboratorios productores, que son quienes intervienen en la formación del precio.

Uno de los principales riesgos señalados por el referente farmacéutico tiene que ver con la trazabilidad, el origen y la conservación de los medicamentos. Según explicó, cuando una persona compra en una farmacia, existe un profesional responsable por la dispensa y un circuito controlado por organismos sanitarios.

“Cuando uno adquiere un medicamento en una farmacia, hay un profesional universitario, civil y penalmente responsable por el medicamento que dispensa”, señaló.

Navarro advirtió que sacar estos productos de la red de farmacias podría favorecer la falsificación, adulteración y mala conservación. “Si sacamos el medicamento de la farmacia, los canales de comercialización van a ser sin ningún tipo de control. Estamos facilitando no solamente la falsificación, sino también la adulteración, y no tenemos garantía de conservación del producto”, sostuvo.

Además, destacó la importancia del asesoramiento profesional incluso en medicamentos de venta libre, ya que el mal uso puede generar consecuencias para la salud. “Estamos por el uso racional del medicamento. Esto debe ser garantizado por el Estado nacional y también por los estados provinciales”, remarcó.

Cuáles son los medicamentos alcanzados

La medida de la ANMAT incluye, entre otros, medicamentos con trimebutina maleato, levocetirizina, fexofenadina, dimenhidrinato, soluciones oftálmicas con nafazolina y feniramina, olopatadina, carboximetilcisteína, cloruro de aluminio hexahidratado, una asociación con carbonato de calcio, tintura de árnica montana y nitrato de plata, e ivermectina.

En este último caso, la autorización alcanza únicamente a la ivermectina en loción tópica al 0,5% y no comprende comprimidos ni otras presentaciones de administración oral.

Desde el sector farmacéutico santiagueño insisten en que el debate no debe limitarse a la posibilidad de ampliar los puntos de venta, sino que debe poner en el centro la seguridad sanitaria, la trazabilidad y el acceso responsable a los medicamentos.