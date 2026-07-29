River acelera por Tobías Andrada: el juvenil de Vélez está a un paso de convertirse en refuerzo

River avanzó fuerte en las negociaciones para incorporar a Tobías Andrada, una de las grandes promesas de Vélez, y todo indica que el mediocampista podría convertirse en nuevo refuerzo del equipo dirigido por Eduardo Coudet en los próximos días.

El futbolista de 19 años está muy cerca de dar el salto al Millonario. Desde Liniers reconocen que las conversaciones están avanzadas y que solo restan detalles para cerrar una operación que rondaría los 6,6 millones de dólares por el 60% del pase del juvenil.

Un factor que alimentó las especulaciones fue que Andrada no viajó a Córdoba para el partido de Vélez ante Talleres, una señal que desde el club tomaron como un gesto positivo para que las negociaciones puedan llegar a buen puerto. De todas maneras, en caso de aparecer una oferta importante desde el exterior, la operación podría sufrir modificaciones.

El pedido del mediocampista fue una de las prioridades de Coudet, quien busca sumar variantes jóvenes y con proyección para el plantel de River. En las charlas entre clubes también podría aparecer el nombre de Matías Galarza Fonda, quien podría ser incluido como parte de la negociación para facilitar el acuerdo.

Los números de Tobías Andrada en Vélez

Andrada se consolidó como una de las apariciones más importantes del Fortín en las últimas temporadas. Con la camiseta del conjunto de Liniers disputó 36 partidos oficiales, en los que convirtió tres goles y aportó una asistencia.

Además, fue parte de un ciclo exitoso de Vélez, donde consiguió dos títulos nacionales durante 2025: la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, el juvenil nacido en La Matanza se sumará a un River que continúa moviéndose en el mercado de pases y que busca reforzar su plantel con futbolistas jóvenes de gran proyección.