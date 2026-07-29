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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUL 2026 | 23º
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Somos Deporte

Las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña ponen en marcha el Torneo Clausura

Este fin de semana comenzará la primera fecha del segundo certamen de la temporada, con actividad en las categorías Séptima, Octava, Novena y Décima en distintos escenarios de la provincia.

Hoy 13:42

La Liga Santiagueña de Fútbol dará inicio este fin de semana al Torneo Clausura 2026 de Divisiones Inferiores, con la disputa de la primera fecha en las Zonas A y B. El campeonato reunirá a los clubes de la provincia en las categorías Séptima, Octava, Novena y Décima División, con una extensa programación que se desarrollará entre el viernes 31 de julio, el sábado 1 y el martes 4 de agosto.

ZONA A

Comercio vs. Vélez
Sábado 1 de agosto
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Comercio 

Güemes vs. Instituto Amarillo
Sábado 1 de agosto
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Potrerito 

Defensores de Forres vs. Independiente de Fernández
Sábado 1 de agosto
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Defensores de Forres 

Central Argentino vs. Mitre Negro
Sábado 1 de agosto
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Central Argentino 

Unión de Beltrán vs. Estudiantes Blanco
Sábado 1 de agosto
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Unión Beltrán 

Villa Unión vs. Central Córdoba
Martes 4 de agosto
7ª: 13:00 hs
8ª: 14:30 hs
9ª: 16:00 hs
10ª: 17:20 hs
Cancha: Villa Unión

ZONA B

Instituto Rojo vs. Sarmiento
Viernes 31 de julio
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: UPCN 

Sportivo Fernández vs. Atlético Forres
Sábado 1 de agosto
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Sportivo Fernández 

Mitre Amarillo vs. Agua y Energía
Sábado 1 de agosto
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Predio Mitre

Estudiantes Azul vs. Banfield
Sábado 1 de agosto
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Estudiantes 

Unión Santiago vs. Mitre
Sábado 1 de agosto
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: UPCN 

Yanda FC vs. Independiente de Beltrán
Sábado 1 de agosto
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: Peñarol 

INTERZONAL

Atlético Sanidad vs. Estrella Roja
Sábado 1 de agosto
7ª: 08:00 hs
8ª: 09:30 hs
9ª: 10:50 hs
10ª: 12:10 hs
Cancha: ATSA

TEMAS Divisiones Inferiores
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