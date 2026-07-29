Lautaro Oscar Flores fallece tras ser apuñalado en Jujuy

Lautaro Oscar Flores, de 20 años, falleció en el hospital Pablo Soria tras ser apuñalado en el barrio 1° de Marzo de Jujuy.

Hoy 14:24

En las últimas horas se ha confirmado el deceso de Lautaro Oscar Flores, un joven de 20 años que se encontraba en grave estado de salud en el hospital Pablo Soria, ubicado en la capital jujeña. La víctima fue apuñalada el pasado domingo por la noche en el barrio 1° de Marzo, y el agresor se dio a la fuga.

La familia de Lautaro solicita ayuda económica para cubrir los gastos de sepelio, pudiendo realizar transferencias al alias lauti0911.mp, a nombre de Sabrina Gisel Flores. Este pedido subraya la gravedad de la situación que atraviesan.

De acuerdo a fuentes consultadas, las autoridades fueron alertadas del incidente el domingo alrededor de las 23.20. Lautaro fue trasladado por medios particulares al hospital Pablo Soria, donde ingresó con una abundante pérdida de sangre y en estado de inconsciencia.

El personal médico del nosocomio brindó asistencia inmediata y diagnosticó a Flores con una herida por arma blanca en el abdomen. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue ingresado de urgencia al quirófano y posteriormente a la Unidad de Terapia Intensiva.

Mientras Lautaro recibía atención médica, un efectivo policial que se encontraba de guardia en el hospital entrevistó a la persona que lo trasladó. Esta declaración permitió establecer que el ataque ocurrió poco antes, en un tramo de la avenida Párroco Marshke, en el barrio 1° de Marzo.

Según los informes, el incidente se produjo durante una pelea feroz entre personas que consumían bebidas alcohólicas en las cercanías. Uno de los participantes extrajo un arma blanca y apuñaló a Lautaro, aunque no se pudo identificar al agresor.

Las actuaciones del caso fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ha solicitado un relevamiento de cámaras y la declaración de posibles testigos para avanzar en la investigación. Además, efectivos del departamento de Criminalística se dirigieron al lugar del hecho para realizar las pericias necesarias en busca de evidencia pertinente.