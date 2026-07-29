"Los trabajadores movemos el mundo y somos muchos más que un par de vivos que se llevan todo"

La candidata a intendente de la Capital por el MST, Roxana Trejo, dio detalles en diálogo con Radio Panorama sobre las propuestas de la izquierda en caso de guiar al municipio.

Hoy 13:31

La candidata a intendente de la Capital por el MST, Roxana Trejo, dialogó con Radio Panorama y presentó sus principales propuestas de cara a las elecciones, con eje en una gestión municipal orientada a los sectores trabajadores.

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Trejo destacó que su espacio político nuclea a distintos sectores de izquierda en Santiago del Estero. “Nuestra lista está conformada por todos los sectores de izquierda de la provincia. Es la única alternativa con una lista de trabajadores y estudiantes para representar a quienes hoy son los más golpeados”, expresó. En ese sentido, sostuvo que el país atraviesa “una crisis económica, política y social sin precedentes” y consideró que es momento de que la izquierda tenga la oportunidad de gobernar.

Entre sus propuestas, remarcó la necesidad de democratizar el presupuesto municipal, permitiendo que los vecinos participen en la decisión de las obras prioritarias. “El vecino debe decidir qué obras se van a realizar según las necesidades de los barrios, como la iluminación o la recolección de residuos”, indicó.

Asimismo, planteó que el transporte público debe ser estatal y estar controlado por usuarios y trabajadores del sector. También propuso un aumento salarial para los empleados municipales y que los funcionarios perciban ingresos equiparables a los de una docente, con el objetivo de reducir la brecha salarial.

“Somos los trabajadores quienes movemos el mundo y somos muchos más que un par de vivos que se llevan todo. Es una oportunidad para los santiagueños apostar a esta lista, que tiene en claro cuáles son las necesidades reales”, afirmó.

La candidata también señaló que existe un sector de la sociedad desencantado con el peronismo. “Hay gente que no se sintió acompañada en luchas como la de la reforma laboral y está buscando una alternativa. En ese camino nos encuentran a nosotros”, sostuvo.

En relación al escenario político nacional, fue crítica con el espacio libertario: “Se muestran como lo nuevo, pero responden a un modelo que promueve el odio hacia distintos sectores y no resuelve problemas básicos como los salarios”.

Finalmente, Trejo aseguró que, tras recorrer distintos barrios de la Capital, detectaron problemáticas que se repiten y se profundizan, especialmente la desocupación. “Proponemos el reparto de las horas de trabajo para generar más empleo. Hoy ningún candidato ha explicado qué mano de obra se va a utilizar ni cómo. El cierre de fábricas y la crisis también afectan fuertemente a los pequeños comerciantes”, concluyó.