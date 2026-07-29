Ya son más de 200 las consultas para financiar proyectos santiagueños tras los anuncios de Elías Suárez y el CFI

El Consejo Económico y Social registró 208 pedidos de comerciantes, productores y PyMEs de toda la provincia. La mayoría apunta a compra de maquinaria, capital de trabajo y ampliación de instalaciones.

Hoy 13:59

Tras los anuncios realizados por el gobernador Elías Suárez junto al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, el Consejo Económico y Social registró 208 consultas de financiamiento destinadas al sector privado en toda la provincia.

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De acuerdo con el relevamiento oficial, los pedidos fueron realizados principalmente por comerciantes, productores y PyMEs santiagueñas, con proyectos orientados a inversión en maquinaria, ampliación de instalaciones y capital de trabajo.

El informe indica que el monto promedio solicitado por consulta ronda los $104 millones, mientras que los pedidos de mayor escala alcanzan hasta $500 millones.

Por sector productivo, el Comercio concentra la mayor cantidad de consultas, con 76 solicitudes, lo que representa el 36,5% del total. Le siguen Servicios, con 54 consultas; y el sector Agropecuario, con 29.

También se registraron pedidos vinculados a la industria, la construcción, la minería y otras actividades económicas.

Al analizar los rubros, Agropecuario, ganadería y agricultura encabeza el ranking junto con Gastronomía, alimentos y bebidas, ambos con 32 consultas. En cuanto a los montos solicitados, el rubro agropecuario lidera con $4.367 millones, seguido por Construcción e inmobiliario, con $3.900 millones, y Gastronomía, con $2.813 millones.

Respecto del destino de la asistencia, la mayoría de los pedidos apunta a la compra de activo fijo, maquinaria y herramientas, con 97 consultas. Luego aparecen capital de trabajo, insumos y materia prima, con 77, y obra civil, construcción o ampliación, con 64.

Un grupo menor de solicitudes está orientado a energía y paneles solares, en línea con el crecimiento de las líneas de financiamiento verde.

Desde el Gobierno provincial destacaron que, a través del Consejo Económico y Social, se continúa sistematizando la demanda del sector productivo para brindar una asistencia técnica y financiera más ágil y efectiva.

Los datos corresponden al corte realizado el 20 de julio de 2026, según el informe elaborado con información proporcionada por el Consejo Económico y Social.

Quienes tengan un proyecto o busquen financiar su PyME pueden informarse a través del sitio oficial sde.gob.ar.