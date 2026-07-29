La bandera de Malvinas y otros incidentes: la FIFA abrió un procedimiento contra Argentina

La Comisión Disciplinaria de la máxima entidad investiga a la AFA, tres futbolistas y un integrante del cuerpo técnico por distintos hechos ocurridos durante la Copa del Mundo. Por el momento, no hay sanciones.

Hoy 14:12

La FIFA inició un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tres futbolistas de la Selección Argentina y un integrante del cuerpo técnico por distintos incidentes registrados durante el Mundial 2026. La medida fue confirmada este miércoles por la Comisión Disciplinaria del organismo, que abrió una investigación para determinar si existieron infracciones al Código Disciplinario.

En el caso de la AFA, la investigación se centra en posibles incumplimientos relacionados con la utilización de un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al fútbol, conducta inadecuada, discriminación, agresiones racistas y cuestiones vinculadas al orden y la seguridad en los partidos. Según explicó la FIFA, el expediente analiza hechos como cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en el inicio de los encuentros, incumplimientos de los protocolos de seguridad, la exhibición de mensajes considerados inapropiados y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en distintos partidos de la Albiceleste.

Uno de los episodios que se encuentra bajo análisis es la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", exhibida por jugadores argentinos tras la victoria 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del certamen, una imagen que tuvo una amplia repercusión internacional.

Además, la FIFA abrió un segundo procedimiento disciplinario por los incidentes ocurridos durante la final del Mundial. En ese expediente aparecen involucrados Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada y el integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala. Molina enfrenta dos cargos por presunta agresión —uno consumado y otro en grado de tentativa— y otro por conducta antideportiva. Por su parte, Paredes fue acusado por tres presuntas infracciones vinculadas a agresiones, mientras que Ayala afronta un cargo por el mismo motivo.

En el mismo proceso también fueron incluidos Thiago Almada, por una supuesta conducta antideportiva, y el español Pablo Martín Páez Gavira "Gavi", quien protagonizó un fuerte cruce con Leandro Paredes una vez finalizado el encuentro decisivo.

Desde la FIFA aclararon que todavía no existe ninguna sanción contra la AFA ni contra los futbolistas involucrados. El organismo informó que todos los imputados tendrán la posibilidad de presentar su descargo antes de que la Comisión Disciplinaria emita una resolución definitiva sobre cada uno de los casos.