El karting santiagueño vuelve a la acción: se corre la quinta fecha del Anual y arranca el Clausura

La actividad se desarrollará entre el viernes y el sábado en el kartódromo Francisco de Aguirre, con acción en seis categorías y la puesta en marcha del nuevo Campeonato Clausura.

Hoy 11:44

El karting santiagueño volverá a acelerar este viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto con una nueva jornada del campeonato local en el kartódromo Francisco de Aguirre. La Asociación de Pilotos de Santiago del Estero (APSE) llevará adelante la quinta fecha del Torneo Anual y, al mismo tiempo, dará inicio al Campeonato Clausura, una iniciativa que busca ampliar la participación de pilotos durante la temporada.

Luego del éxito que tuvo la cuarta fecha, la expectativa es alta para un fin de semana que reunirá a competidores de Santiago del Estero, La Banda, Tucumán y Catamarca. La actividad comenzará el viernes desde las 16, con las tandas libres para las categorías 110 Escuela, IAME 60, 150 A Nacional, 150 C Nacional, 150 Máster y 150 Senior.

El sábado, en tanto, la programación se iniciará a las 13 con los entrenamientos. Posteriormente se disputarán las clasificaciones, las series y las finales, que cerrarán la jornada antes de la ceremonia de premiación. Además, las finales podrán seguirse en vivo desde las 16.30 por Canal 14 de TIC y a través de streaming.

La principal novedad del fin de semana será el comienzo del Campeonato Clausura, una competencia que se disputará en paralelo con el Apertura. Desde APSE explicaron que el objetivo es brindar una nueva oportunidad a los pilotos que no pudieron participar desde el inicio del año y permitirles pelear por un campeonato, fortaleciendo así el crecimiento del karting local.

En cuanto a las posiciones del Torneo Anual, Josué Baltazar Ledesma lidera la 110 Escuela, mientras que Ignacio Sierra encabeza la IAME 60. En las categorías 150, la tucumana Dafne García Gallego manda en la 150 A Nacional, Pablo Taboada es el líder de la 150 C Nacional, el tucumano Benjamín Sola domina la 150 Máster con cuatro victorias consecutivas y el bandeño Agustín Viano ocupa el primer lugar en la 150 Senior.

Para quienes deseen asistir al evento, la entrada a boxes tendrá un valor de 7.000 pesos, mientras que el acceso a las tribunas será libre y gratuito. Desde APSE destacaron que continúan trabajando para fortalecer una categoría que sigue creciendo y que, fecha tras fecha, reúne a pilotos y aficionados de toda la región.