La decisión que tomó Neymar con la selección de Brasil tras el Mundial 2026

El delantero del Santos se refirió al Mundial 2026 y definió su futuro en la verdeamarela.

Hoy 11:35

Neymar puso punto final a su historia con la selección de Brasil. A los 34 años, el delantero de Santos confirmó su retiro definitivo de la Canarinha, luego de la eliminación frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, y aseguró que no volverá a vestir la camiseta amarilla en futuras competencias internacionales.

"Mi etapa con la selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo", expresó el atacante, quien además descartó cualquier posibilidad de disputar la Copa América 2028 o el Mundial 2030.

La decisión ya se intuía tras la derrota 2-1 ante Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Aquel día, Neymar convirtió de penal el que terminó siendo el último gol de su carrera con Brasil, pero no pudo evitar la eliminación. Visiblemente emocionado, permaneció varios minutos sobre el césped antes de retirarse, en una imagen que recorrió el mundo.

El cierre de su ciclo internacional pone fin a una de las carreras más importantes en la historia del fútbol brasileño. Neymar disputó cuatro Copas del Mundo, conquistó la Copa Confederaciones 2013 y obtuvo la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, uno de los títulos más celebrados por el pueblo brasileño. Además, se retiró como el máximo goleador histórico de la selección, aunque sin poder conquistar el único trofeo que le faltó: la Copa del Mundo, un título que Brasil no consigue desde 2002.

En la misma entrevista, el futbolista también respondió a las versiones que lo acusaban de haber protagonizado un conflicto con jóvenes jugadores de Santos tras el empate 2-2 frente a Chapecoense. Según esas informaciones, habría cuestionado duramente a Gabriel Bontempo y Joao Ananias en el vestuario.

El capitán del conjunto paulista rechazó esas versiones y explicó que solo realizó una autocrítica grupal. "Es triste y molesto, pero no es culpa mía. Exigí más porque no podíamos permitirnos regalar un empate así. Como capitán, tengo todo el derecho a decir eso", afirmó. Además, aclaró que Lucas Veríssimo y Gabigol también tomaron la palabra para reclamar una mayor actitud dentro del equipo.

Con esta decisión, Neymar baja definitivamente el telón de una etapa inolvidable con la camiseta de Brasil. Admirado por su talento y protagonista de una generación que ilusionó a millones de brasileños, el delantero deja la selección convencido de haber entregado todo. "Creo que ya no quiero eso", sentenció, marcando el final de una era para la Canarinha.