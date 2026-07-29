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Tras un flojo arranque, River busca reaccionar ante Gimnasia de La Plata en el Clausura

El Millonario visita este miércoles al Lobo con la obligación de sumar luego de dos duras derrotas consecutivas entre Copa Argentina y certamen local.

Hoy 10:45

River afrontará una prueba clave este miércoles desde las 19.15, cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Eduardo Coudet necesita cambiar la imagen luego de un inicio de semestre muy negativo, mientras que el Lobo intentará recuperarse tras la ajustada caída frente a Racing. El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

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El presente del Millonario está lejos de ser el esperado. Tras el receso por el Mundial, sufrió una sorpresiva eliminación de la Copa Argentina al perder 3-1 frente a Aldosivi en Salta y luego cayó 1-0 ante Barracas Central en el Monumental, resultado que generó un fuerte malestar entre los hinchas. En paralelo, la dirigencia continúa activa en el mercado de pases y, después de concretar seis incorporaciones, sigue negociando por Francisco Ortega y Tobías Andrada.

Para este compromiso, Coudet mantendría la base del equipo que perdió ante el Guapo, con una sola modificación. Ángel Correa ingresaría en el ataque para acompañar a Rafael Santos Borré, mientras que el resto del equipo sería el mismo: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Ángel Correa.

Del otro lado estará un Gimnasia que dejó una buena imagen en su debut, pese a caer 2-1 frente a Racing en Avellaneda. El conjunto de Ariel Pereyra tuvo la posibilidad de igualar antes del descanso, pero Marcelo Torres desperdició un penal y además sufrió una lesión que lo marginará de este compromiso. El recuerdo más cercano entre ambos favorece a River, que en mayo se impuso 2-0 en los cuartos de final del Torneo Apertura, con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

Probables formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.

Datos del partido

  • Partido: Gimnasia vs. River
  • Competencia: Segunda fecha del Torneo Clausura
  • Hora: 19.15
  • Estadio: Juan Carmelo Zerillo
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Germán Delfino
  • TV: ESPN Premium

TEMAS Club Atlético River Plate Liga Profesional de Fútbol Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
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