Gran actuación de la Academia Hajime de judo en el Torneo Centro República: Catalina Aguilar se consagró campeona

La delegación obtuvo seis podios en Villa Carlos Paz, consolidando el crecimiento de la institución en uno de los torneos más importantes del calendario nacional de judo.

Hoy 11:26

La Academia Hajime volvió a destacarse a nivel nacional con una sobresaliente actuación en el Torneo Centro República de Judo, disputado en Villa Carlos Paz, Córdoba. La delegación santiagueña estuvo integrada por nueve competidores, de los cuales seis lograron subir al podio, ratificando el crecimiento de la institución en una competencia de gran jerarquía.

La gran figura del equipo fue Catalina Aguilar, quien se quedó con el título de campeona de su categoría luego de una brillante presentación sobre el tatami. La judoca mostró un alto nivel técnico y una destacada solidez en cada uno de sus combates para quedarse con el primer puesto y aportar el resultado más importante para la delegación.

Además del título conseguido por Aguilar, Maximiliano Brescia alcanzó el subcampeonato, mientras que Matilda Díaz, Fabián Santillán, Julián Roldán y Sandra Gorostiaga finalizaron en el tercer lugar de sus respectivas categorías, completando una destacada cosecha de medallas para la institución santiagueña.

La delegación también estuvo integrada por Tiziano Villalba, Ignacio Palomo y Axel Durán, quienes compitieron con gran compromiso y sumaron una valiosa experiencia en un torneo que reunió a destacados exponentes del judo argentino. Todos los deportistas estuvieron bajo la conducción del profesor Ángel Ledesma, quien resaltó el esfuerzo, la dedicación y la evolución de sus alumnos a lo largo de la competencia.

Con estos resultados, la Academia Hajime continúa consolidándose como una de las principales referentes del judo santiagueño, dejando nuevamente en alto el nombre de Santiago del Estero en uno de los torneos más importantes del calendario nacional.