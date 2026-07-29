Rusia emitió una orden de búsqueda internacional contra Pável Dúrov, creador de Telegram

El Servicio Federal de Seguridad ruso acusó al fundador de la plataforma de mensajería de colaborar con actividades terroristas.

Hoy 10:57

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informó este miércoles que emitió una orden de búsqueda internacional contra Pável Dúrov, fundador de Telegram, a quien acusa de presunta colaboración con actividades terroristas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el organismo ruso, los operadores de la plataforma no habrían eliminado canales, chats y bots que, de acuerdo con la acusación, eran utilizados por servicios secretos ucranianos para planificar actos de sabotaje y terrorismo en territorio ruso.

El FSB sostuvo además que esos espacios digitales habrían sido empleados para organizar ataques, cometer asesinatos en masa y participar en maniobras de ciberfraude. De acuerdo con la versión oficial rusa, esas actividades provocaron víctimas fatales, entre ellas mujeres y niños, además de daños materiales por miles de millones de rublos.

Otro de los puntos señalados por las autoridades rusas apunta al uso del servicio de citas Dayvinchik, dentro de Telegram. Según la acusación, agentes de inteligencia ucranianos habrían utilizado esa herramienta haciéndose pasar por mujeres jóvenes para contactar a hombres rusos.

Por el momento, la información difundida corresponde a la versión del organismo de seguridad ruso, mientras que no se detallaron nuevas medidas judiciales ni eventuales respuestas de la empresa o de Dúrov frente a la acusación.

Telegram fue creada en 2013 por Pável Dúrov como una plataforma de mensajería orientada a proteger las comunicaciones de los usuarios. El servicio permite intercambiar mensajes, archivos y contenido multimedia en distintos formatos, y cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales.

La orden contra Dúrov se da en un contexto de fuerte tensión entre Rusia y Ucrania, donde las plataformas digitales y los servicios de mensajería cumplen un rol cada vez más relevante tanto en la circulación de información como en las investigaciones de seguridad.