La Justicia le prohibió a Mauro Icardi salir del país en medio del conflicto con Wanda Nara

La medida fue confirmada por la abogada Ana Rosenfeld y se da en el marco de la disputa judicial por las hijas que el futbolista tiene con la conductora.

Hoy 10:30

La Justicia determinó que Mauro Icardi no puede salir de la Argentina, en medio del escándalo familiar que enfrenta con Wanda Nara.

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El dato se conoció este miércoles al aire de La mañana con Moria (eltrece) por parte de Ana Rosenfeld, la abogada de la mediática.

“Finalmente la Justicia se acaba de expedir prohibiéndole la salida del país hasta nueva orden”, expresó la letrada.

Tal como explicó Rosenfeld, la medida tiene que ver con la negación de Icardi de firmar los pasaportes de sus hijas para que puedan volver a Buenos Aires, ya que quedaron varadas en Italia luego del robo que sufrieron de su documentación en la casa de Milán.

“Resuelvo decretar la prohibición de salida de país de Mauro Emanuel Icardi, la que regirá mientras no medie orden judicial en contrario”, se detalla en el documento.

Cabe recordar que ayer se había conocido que la Justicia había intimidado al futbolista para que complete y firme los papeles que necesitan las nenas para salir de Italia.

En esa resolución, se detallaba que en caso de negarse al pedido se lo multaría con la prohibición de la salida de Argentina y con 200 millones de pesos.

Finalmente, este miércoles se conoció que la Justicia decidió aplicar esa medida “hasta tanto se acredite la suscripción del formulario por parte del progenitor”.