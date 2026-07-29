El gran gesto de Sydney Sweeney con un compañero ante una escena incómoda

El actor Michael Mando destacó la actitud de su compañera de elenco, quien intervino rápidamente para modificar un detalle que generaba incomodidad en pleno rodaje de la película Gundam.

Hoy 10:53

En medio de la expectativa por la próxima adaptación de Gundam para Netflix, el actor Michael Mando reveló una anécdota que tiene como protagonista a Sydney Sweeney y que dejó en evidencia su peso dentro del set.

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Durante una entrevista con Collider en la Comic-Con de San Diego 2026, Mando contó que hubo un elemento puntual de una escena que no terminaba de convencerlo, aunque evitó dar demasiados detalles. “Había algo que los productores querían que hiciera… no estaba muy seguro al respecto”, explicó.

Según relató, fue Sweeney quien notó su incomodidad incluso antes de que él la expresara abiertamente. Mientras caminaban hacia el set, la actriz le hizo una pregunta clave: si esa decisión respondía al actor o al personaje. Ante la respuesta de Mando —que era algo propio del personaje, pero que no le gustaba—, Sweeney actuó sin dudar.

Sydney Sweeney

“Me dijo que tampoco le gustaba y me pidió que la acompañara. Fue a hablar con el productor y en cinco segundos lo sacaron”, recordó el actor.

Mando no escatimó elogios hacia su compañera, destacando su empatía y compromiso en el trabajo. “Pensé: qué actriz tan generosa, capaz de notar que alguien no está cómodo y tomar la iniciativa para cambiarlo. Fue una gran número uno”, señaló.

Además de Mando y Sweeney, el elenco de Gundam incluye a Noah Centineo, Shioli Kutsuna, Nonso Anozie, Jackson White y Jason Isaacs, bajo la dirección de Jim Mickle.

Aunque la película aún no tiene fecha de estreno confirmada, se espera que llegue a Netflix en 2027, en una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma dentro del género de ciencia ficción.