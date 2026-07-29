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Aprueban un nuevo RIGI por US$709 millones para producir litio en Catamarca

El proyecto Salar Tres Quebradas prevé una producción anual de 40.000 toneladas de carbonato de litio y estima la generación de más de 4.400 puestos de trabajo directos e indirectos.

Hoy 09:11
RIGI Catamarca

El Ministerio de Economía anunció la aprobación de un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) destinado a la producción de litio en la provincia de Catamarca, con una inversión prevista de US$709 millones.

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La iniciativa fue presentada por la empresa LIEX S.A. y contempla obras de infraestructura y equipamiento para la obtención de carbonato de litio, un insumo clave para la industria de baterías a nivel global.

Las instalaciones estarán ubicadas en el Salar Tres Quebradas, dentro del municipio de Fiambalá, en Catamarca. Allí se proyecta el desarrollo de una planta procesadora con capacidad para alcanzar una producción de 40.000 toneladas anuales.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto estima la generación de 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos entre las etapas de construcción y operación.

En términos de balanza comercial, la iniciativa prevé ingresos por exportaciones por alrededor de US$400 millones anuales, lo que representa un impacto relevante para el ingreso de divisas.

Además, los estudios técnicos indican que el yacimiento cuenta con recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva, lo que permitiría garantizar la continuidad de las operaciones en el largo plazo.

Con esta aprobación, el Gobierno suma un nuevo proyecto estratégico dentro del RIGI, en un sector considerado clave por su vinculación con la transición energética y la demanda internacional de minerales críticos.

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