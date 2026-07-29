Investigadores del CONICET vuelven a protestar este miércoles y advierten que 400 becarios podrían quedar sin ingresos

La medida será en el Polo Científico Tecnológico, en reclamo de fondos para prorrogar becas posdoctorales. Advierten que la falta de respuesta pondría en riesgo la continuidad laboral de cientos de profesionales.

Hoy 08:56

Trabajadores e investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) realizarán este miércoles una nueva jornada de protesta en reclamo de fondos para garantizar la continuidad de unos 400 becarios posdoctorales.

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La medida comenzará a las 10 con una concentración en el Polo Científico Tecnológico, ubicado en el barrio porteño de Palermo, y continuará al mediodía con una conferencia de prensa. La protesta coincidirá con una nueva reunión del Directorio del organismo, instancia que los investigadores consideran clave para destrabar el conflicto.

El reclamo central es la prórroga de las becas posdoctorales hasta que se publiquen los resultados de la Convocatoria CICYT 2025. Según explicaron desde el sector, se trata de profesionales con alrededor de ocho años de formación e investigación dentro del sistema científico nacional.

Los becarios advierten que, sin una respuesta oficial, unas 400 líneas de investigación podrían quedar interrumpidas y cientos de profesionales quedarían sin ingresos ni continuidad laboral.

Para evitar esa situación, señalaron que se necesita una partida presupuestaria adicional de entre 2.000 y 3.000 millones de pesos, cuya aprobación depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Diego Santilli. En ese marco, enviaron una carta abierta para manifestar la urgencia del pedido.

Sin embargo, según trascendió, el Gobierno no tendría previsto avanzar con concesiones al reclamo. Desde sectores libertarios argumentan que no habría fondos disponibles para el CONICET y que la protesta no ocupa un lugar central dentro de la agenda pública oficial.

La solicitud cuenta con el respaldo formal de parte del propio Directorio del organismo, a través de una declaración firmada por cinco de sus ocho integrantes. También suma el acompañamiento de más de 100 institutos de investigación, universidades, asociaciones científicas nacionales e internacionales, referentes del ámbito cultural y legisladores de bloques opositores.

Desde el sector científico sostienen que el conflicto se da en un contexto crítico para el sistema de ciencia y tecnología, marcado por bajas remuneraciones, falta de presupuesto operativo, problemas en la cobertura de la obra social y demoras en la efectivización de investigadores ingresantes a la Carrera del Investigador Científico (CIC).

Durante las últimas semanas, el plan de lucha incluyó distintas medidas, entre ellas la toma temporal del edificio del CONICET y cortes de tránsito en la zona de Godoy Cruz y Santa Fe, donde se registraron momentos de tensión por el despliegue de fuerzas de seguridad.

La jornada de este miércoles será una nueva instancia de presión de los investigadores, que buscan evitar la caída de las becas y garantizar la continuidad laboral y científica de cientos de profesionales.