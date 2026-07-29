El Gobierno desplazó a Darío Genua de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

La decisión fue tomada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El funcionario presentó su renuncia y la Casa Rosada busca definir a su reemplazante.

Hoy 08:46

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, desplazó este martes a Darío Genua de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. La salida dejó vacante un cargo con influencia sobre organismos científicos, tecnológicos y de telecomunicaciones, mientras la Casa Rosada define al reemplazante.

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La salida fue una decisión directa de Santilli, atribuyeron diversas fuentes del entorno oficialista. Después de ser notificado, Genua presentó la renuncia. En la estructura actual, el jefe de Gabinete ya tiene una terminal propia dentro de esa dependencia, el subsecretario de Ciencia y Tecnología, José Luis Acevedo.

De esta forma, la secretaría conserva bajo su órbita al Conicet, el organismo con mayor dotación de toda la Administración Pública Nacional, con 25.805 personas, según el último recuento del INDEC. También siguen en esa estructura la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Centro Nacional de Ciberseguridad y la empresa VENG.

Cambios en el control de organismos

El movimiento se produjo después de una serie de cambios que ya habían reducido el peso político de la secretaría. Por decreto, el Ente Nacional de Comunicaciones pasó a depender en forma directa de la Jefatura de Gabinete, mientras que Arsat y el Correo Oficial quedaron bajo la órbita del vicejefe del Interior Gustavo Coria, hombre de confianza de Santilli.

Ese mismo reordenamiento incluyó a la Agencia de Acceso a la Información Pública, que también quedó bajo control directo del jefe de Gabinete. En paralelo, la única empresa pública que seguirá controlando la secretaría es VENG, dedicada al desarrollo de tecnología para el acceso al espacio.

La decisión impacta además en el equilibrio interno del oficialismo. Genua respondía políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, pero mantenía diferencias de larga data con Santilli, y en distintos sectores del Gobierno coincidían en que esa relación no tenía margen de continuidad.

El recambio no tiene reemplazante confirmado. En Balcarce 50 descuentan que el sucesor será alguien alineado con Santilli y con aval de Karina Milei, aunque la definición seguía en debate.

Una salida que se venía gestando

La posibilidad de su salida circulaba desde hacía semanas, aunque la decisión política de remover a Genua ya estaba tomada, pero que aún no se había hecho efectiva por la dificultad de acordar un reemplazo para un área de interés estratégico.

Dentro del Gobierno circularon versiones sobre reuniones entre Santilli, Caputo y otros funcionarios para coordinar el recambio, aunque desde otros sectores de la Casa Rosada rechazaban esos trascendidos. La explicación que daban entonces era que la demora respondía a una cuestión de “tiempos” y a la búsqueda de un candidato con el perfil necesario para conducir la secretaría.

Genua había asumido formalmente en junio de 2024 y su salida se produjo en medio de una reestructuración impulsada desde la Jefatura de Gabinete. El área mantiene facultades sobre instituciones centrales para la política científica nacional, entre ellas la CONAE, el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Conicet.

Genua, quien había reemplazado a Alejandro Cosentino, tiene un recorrido profesional alejado del mundo científico-tecnológico. Es licenciado en Administración de Empresas por la UCA y transitó cargos en gobiernos de distinto signo político.

Fue director de Telecom Argentina por el Estado entre 2015 y 2018. Más tarde, entre 2019 y diciembre de 2023, ocupó un cargo de peso en la intendencia de Pilar durante la gestión del kirchnerista Federico Achával.

En ese período en Pilar estuvo al frente de la secretaría de Economía e Ingresos Públicos del municipio del norte del conurbano bonaerense. Ese paso lo vinculó políticamente con el Frente de Todos.

Pese a que Achával fue reelegido y atraviesa su segundo mandato, Genua dejó esa gestión y pasó a trabajar con Juan Martín Ozores, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).