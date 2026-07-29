"Kristalina Georgieva fue a visitar Vaca Muerta, de donde saldrá el dinero para pagarle al FMI"

Así lo resaltó en su columna para Radio Panorama de este miércoles el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:24

La reciente visita de Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), a Vaca Muerta volvió a poner en el centro del debate el rol estratégico del yacimiento en la economía argentina. Así lo planteó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles en Radio Panorama, donde vinculó directamente el desarrollo energético con la capacidad del país para afrontar sus compromisos financieros.

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“El principal acreedor fue a visitar el lugar de donde se supone va a salir la plata para pagarle”, resumió Granados. Según explicó, las proyecciones indican que hacia 2030 Vaca Muerta podría generar unos 28 mil millones de dólares, una cifra clave frente a los compromisos inmediatos: solo el próximo año Argentina deberá afrontar pagos por 7.600 millones de dólares al FMI.

El economista también hizo referencia a las condiciones de infraestructura, al señalar que la titular del organismo internacional recorrió la zona en helicóptero “porque las rutas están hechas un desastre”. En ese sentido, anticipó que los gobernadores buscarán financiamiento para obras públicas, especialmente viales, durante el próximo año.

En el plano político y económico, Granados adelantó que el Gobierno anunciará el envío al Congreso de una reforma del Banco Central, con el objetivo de reforzar su rol y explicar las limitaciones en la emisión monetaria. “Quieren darle importancia y dejar en claro por qué no se puede emitir de forma espuria”, señaló.

Por último, el analista advirtió sobre un dato preocupante en el frente financiero: 2,6 millones de personas no pueden pagar préstamos tomados a través de billeteras virtuales, en su mayoría jóvenes de entre 25 y 30 años. “Son deudas prácticamente irrecuperables. Si no se resuelve este problema, no hay futuro para el crédito en la Argentina”, concluyó.