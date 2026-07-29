Clima en La Banda: temperaturas agradables y sol radiante en el horizonte

La Banda, Santiago del Estero, presenta un clima cubierto en la actualidad, pero se anticipan jornadas más soleadas en los próximos días. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, los bandeños se encuentran bajo un cielo cubierto y una temperatura actual de 17.6 °C, aunque la sensación térmica es de 10.9 °C. La alta humedad del 94% contribuye a un ambiente algo fresco, especialmente para quienes se encuentran al aire libre.

Para el día de hoy, se espera un cambio significativo en las condiciones climáticas, ya que el pronóstico indica que el sol brillará con intensidad, llevando la temperatura a una máxima de 25.2 °C. Esta mejora en el clima es un alivio para los bandeños que anhelan días más cálidos.

El viento sopla desde el sureste a 14 km/h, lo que puede resultar en una sensación más refrescante en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la combinación de sol y viento será ideal para disfrutar actividades al aire libre.

El pronóstico para mañana, jueves 30 de julio, anticipa un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 15.6 °C y 26.9 °C. Esta leve variación mantendrá a los bandeños con un clima agradable, perfecto para salir a disfrutar de la ciudad.

El viernes 31 de julio, el clima se presentará nuevamente soleado, con temperaturas que podrán alcanzar hasta los 35.1 °C durante la tarde. Para hoy, las temperaturas mínimas y máximas son de 17.5 °C y 25.2 °C respectivamente, lo que promete una jornada placentera para todos los residentes de La Banda.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.