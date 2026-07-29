Añatuya, con temperaturas agradables: el clima para hoy Miércoles 29 de julio de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 16.5 °C y 25.2 °C. Se espera un clima ideal para actividades al aire libre.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes se despiertan con un clima parcialmente nublado y una temperatura actual de 16.8 °C, aunque la sensación térmica es más fresca, alcanzando los 8.7 °C. La humedad se encuentra en un 93%, y el viento sopla desde el sureste a 20.9 km/h, lo que contribuye a la sensación de frescura.

Para el día de hoy, se espera que el clima mejore notablemente, ya que el pronóstico indica un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 16.5 °C y los 25.2 °C. Los añatuyenses podrán disfrutar de un ambiente cálido y agradable durante gran parte de la jornada.

El jueves, el clima se tornará parcialmente nublado con mínimas de 15.8 °C y máximas que alcanzarán los 28.8 °C. Esto permitirá que los habitantes disfruten de un tiempo más cálido, aunque con algunas nubes dispersas en el cielo.

Finalmente, el viernes, la situación climática cambiará nuevamente, presentando un día soleado con temperaturas que marcarán una mínima de 20.8 °C y una máxima de 38.7 °C. Un aumento considerable que podría sorprender a los añatuyenses.

En resumen, hoy Miércoles 29 de julio de 2026, se prevé un clima soleado y cálido en Añatuya, con temperaturas que variarán entre los 16.5 °C y los 25.2 °C. El viento del sureste y la baja sensación térmica del inicio del día se irán disipando a medida que avanza la jornada.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.