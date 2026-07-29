Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUL 2026 | 17º
X
Locales

Añatuya, con temperaturas agradables: el clima para hoy Miércoles 29 de julio de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 16.5 °C y 25.2 °C. Se espera un clima ideal para actividades al aire libre.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes se despiertan con un clima parcialmente nublado y una temperatura actual de 16.8 °C, aunque la sensación térmica es más fresca, alcanzando los 8.7 °C. La humedad se encuentra en un 93%, y el viento sopla desde el sureste a 20.9 km/h, lo que contribuye a la sensación de frescura.

Para el día de hoy, se espera que el clima mejore notablemente, ya que el pronóstico indica un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 16.5 °C y los 25.2 °C. Los añatuyenses podrán disfrutar de un ambiente cálido y agradable durante gran parte de la jornada.

El jueves, el clima se tornará parcialmente nublado con mínimas de 15.8 °C y máximas que alcanzarán los 28.8 °C. Esto permitirá que los habitantes disfruten de un tiempo más cálido, aunque con algunas nubes dispersas en el cielo.

Finalmente, el viernes, la situación climática cambiará nuevamente, presentando un día soleado con temperaturas que marcarán una mínima de 20.8 °C y una máxima de 38.7 °C. Un aumento considerable que podría sorprender a los añatuyenses.

En resumen, hoy Miércoles 29 de julio de 2026, se prevé un clima soleado y cálido en Añatuya, con temperaturas que variarán entre los 16.5 °C y los 25.2 °C. El viento del sureste y la baja sensación térmica del inicio del día se irán disipando a medida que avanza la jornada.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una mujer de 67 años resultó gravemente herida tras un choque en La Banda y permanece internada
  2. 2. “Estoy muriéndome por dentro”: el pedido de una madre que no ve a su hija desde hace casi cuatro meses
  3. 3. San Lorenzo festejó sobre el final ante Gimnasia de Mendoza y cortó la mala racha
  4. 4. Boca evalúa jugar fuera de La Bombonera ante Estudiantes por el mal estado del campo de juego
  5. 5. Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero: cómo estará el clima este miércoles 29 de julio del 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT