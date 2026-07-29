Clima en Termas de Río Hondo: lluvia y temperaturas moderadas para hoy Miércoles 29 de julio de 2026

Los termenses experimentarán un día con condiciones climáticas variables, con la posibilidad de lluvia irregular. Las temperaturas se mantendrán moderadas a lo largo de la jornada.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo para hoy, Miércoles 29 de julio de 2026, se presenta con un cielo cubierto y condiciones inestables. La temperatura actual es de 17.2 °C, aunque la sensación térmica es de solo 11.8 °C, debido a la alta humedad que alcanza el 91%.

Los termenses deben estar preparados para posibles lluvias irregulares en las cercanías durante todo el día. La mínima esperada es de 16.8 °C, mientras que la máxima alcanzará los 20.9 °C, lo que sugiere un día fresco y húmedo.

Para el día de mañana, Jueves 30 de julio de 2026, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 16.3 °C de mínima y los 25.8 °C de máxima. Este cambio en el clima podría traer un alivio para aquellos que prefieren temperaturas más cálidas.

Ya para el día Viernes 31 de julio de 2026, el clima se tornará más agradable, con un cielo soleado y mínimas de 16.1 °C y máximas que llegarán hasta los 29.1 °C. Esta tendencia sugiere un fin de semana más cálido para los termenses.

En resumen, hoy los termenses experimentarán un clima humedo y cubierto, con temperaturas que van desde los 16.8 °C hasta los 20.9 °C. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones del clima, ya que la lluvia podría hacer su aparición en cualquier momento.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.