Detención de pediatra en Santa Fe por presunto abuso sexual

Un pediatra de 40 años ha sido detenido en Santa Fe tras una denuncia por abuso sexual durante un chequeo médico.

Hoy 04:45

La Policía de Investigaciones ha detenido a un pediatra de 40 años en la ciudad de Santa Fe, en el contexto de una causa por presunto abuso sexual simple. Esta acción se originó a partir de la denuncia presentada por una mujer de 26 años, madre de una paciente que había sido atendida por el profesional.

La detención tuvo lugar en un diligente operativo llevado a cabo en un domicilio situado en la calle Pío Pandolfo al 8900, cumpliendo con una orden judicial emitida por la Fiscalía correspondiente. El médico, identificado como E.A., ejercía su profesión en un sanatorio privado de la capital provincial.

Según los relatos de la denunciante, el incidente habría ocurrido el 20 de julio del presente año, durante una consulta médica en el consultorio del pediatra. La mujer se presentó ante las autoridades para informar sobre el abuso que afectó a su hija durante la revisión médica.

El delito del que se le acusa es el de abuso sexual simple, un cargo grave que ha suscitado un gran interés público y preocupación en la comunidad. Las autoridades, sin embargo, no han proporcionado detalles adicionales sobre el desarrollo de la consulta médica ni sobre las pruebas que podrían haber sido recolectadas en la investigación.

Este caso pone de relieve la importancia de la denuncia de abusos en el ámbito médico, donde la confianza del paciente es fundamental. Las autoridades locales han instado a cualquier persona que haya sufrido experiencias similares a acercarse a las autoridades para colaborar con la investigación.

A medida que avanza la investigación, el pediatra se encuentra a disposición de la Justicia, mientras que la comunidad espera respuestas y claridad sobre este serio incidente que ha conmocionado a la sociedad santafesina.