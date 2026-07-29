Conflicto entre Zaira y Wanda Nara tras unfollow en Instagram

Zaira Nara ha dejado de seguir a su hermana Wanda Nara en Instagram, lo que ha avivado los rumores de una posible disputa familiar entre ambas celebridades argentinas.

Hoy 06:17

Zaira Nara ha realizado un movimiento significativo en Instagram al dejar de seguir a su hermana Wanda Nara, lo que ha suscitado intensos rumores sobre un posible conflicto familiar. Este gesto, que no pasó desapercibido para los seguidores más atentos, se produjo horas después de que Wanda compartiera una historia con un fondo negro y un mensaje intrigante: “Pensé que eras de mi team”.

La frase de Wanda, aunque carente de contexto, ha generado diversas interpretaciones. Actualmente, la conductora se encuentra en Italia junto a sus hijas, en medio de un proceso de divorcio con Mauro Icardi, lo que ha añadido una capa de tensión a su situación personal. Muchos de sus seguidores interpretaron el mensaje como una posible indirecta hacia Icardi, pero las especulaciones pronto se centraron en su relación con Zaira.

La conductora Yanina Latorre también intervino en el asunto, sugiriendo en sus redes que podría haber un nuevo conflicto entre las hermanas. “¿Se viene otro gate? No hay nada que hacer, siempre interrumpen mis vacaciones”, escribió, aludiendo a una situación que ha captado la atención de los medios. Latorre insinuó que el problema es con alguien muy cercano, refiriéndose a las Nara.

El unfollow de Zaira a Wanda se convirtió en un tema candente en redes sociales, llevando a las hermanas a ser tendencia en cuestión de minutos. A pesar de que Zaira ha dejado de seguir la cuenta personal de Wanda, llama la atención que aún sigue los emprendimientos comerciales asociados a su hermana, mientras que Wanda mantiene a Zaira entre las pocas cuentas que sigue, lo que añade más misterio a la situación.

Las especulaciones sobre el origen del conflicto sugieren que podría haber surgido durante su reciente estadía en Italia. Fuentes indican que ambas hermanas habrían tenido una fuerte discusión, en un contexto ya complicado para Wanda, quien sufrió un robo en su propiedad en el Lago di Como, donde se extraviaron documentos importantes de sus hijas.

La relación entre Zaira y Wanda Nara siempre ha sido una de las más seguidas en el espectáculo argentino, caracterizada por su cercanía y apoyo mutuo en momentos cruciales. Este reciente unfollow tiene un significado simbólico que no puede ser ignorado, especialmente en ausencia de declaraciones por parte de ambas sobre el tema.

Hasta el momento, el silencio de Zaira y Wanda es la única respuesta oficial a este conflicto. Ni desde Milán ni desde otro lugar ha habido intentos de aclarar la situación. Wanda continúa con sus publicaciones habituales, mientras que Zaira no ha hecho comentarios sobre el asunto en sus redes sociales.