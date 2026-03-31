Scaloni, tras el triunfo de la Argentina: “El equipo entendió que con Mauritania no estuvimos bien”

El entrenador del seleccionado destacó las diferencias entre el amistoso ante Zambia y el del viernes pasado.

Hoy 23:53

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, destacó la actuación de su equipo luego de la goleada por 5-0 ante Zambia en el estadio La Bombonera y aseguró que sus dirigidos “entendieron el mensaje” tras el rendimiento irregular mostrado días atrás.

El técnico comparó lo hecho ante Zambia con el partido anterior frente a Mauritania, donde Argentina había ganado 2-1, pero dejó algunas dudas, especialmente en el segundo tiempo.

Autocrítica y mejora del rendimiento

Scaloni explicó que en el encuentro anterior el equipo tuvo dificultades para mantener la posesión de la pelota, lo que generó complicaciones en el desarrollo del juego.

En cambio, tras la goleada más reciente, el entrenador remarcó que “el equipo jugó como sabe hacerlo” y valoró la capacidad de reacción del plantel, al considerar que el bajo rendimiento previo “fue un accidente que puede pasar, pero no se puede volver a repetir”.

Nadie tiene el puesto asegurado

Como es habitual en sus conferencias, Scaloni volvió a remarcar que ningún jugador tiene su lugar garantizado dentro del plantel y que todos deben sostener su nivel.

“Hay jugadores que nos han dado y nos están dando un montón, pero tienen que seguir igual porque es lo que demanda esta camiseta”, afirmó el técnico, dejando en claro que las convocatorias se basan en el rendimiento.

La mirada puesta en el Mundial 2026

El seleccionado argentino cerró esta doble fecha de amistosos con dos triunfos, a 72 días del inicio del Mundial 2026.

Sobre ese desafío, Scaloni señaló que todavía no tiene confirmación sobre la presencia de Lionel Messi en el torneo y advirtió sobre la exigencia que tendrá la competencia.

“Hay que preparar a la gente porque va a ser durísimo lo que viene”, afirmó el entrenador, quien además consideró que el recambio generacional llevará tiempo, aunque dejó un mensaje claro: “Todos los que están acá tienen posibilidades”.

De esta manera, el técnico argentino se mostró conforme con la respuesta del equipo y ya comenzó a enfocar la preparación en el gran objetivo: llegar de la mejor manera al Mundial 2026.