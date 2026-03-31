Nicolás Otamendi confirmó que jugó su último partido con la Selección en Argentina: “Lo di todo”

El defensor se despidió de los hinchas en el país tras la goleada ante Zambia en la Bombonera.

Hoy 23:12

El defensor de la Argentina, Nicolás Otamendi, vivió una noche cargada de emociones tras confirmar que el amistoso frente a Zambia marcó su último partido con la camiseta albiceleste en Argentina.

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“Fue mi último partido en Argentina con la Selección, lo di todo por esta camiseta”, expresó el experimentado defensor, uno de los referentes del ciclo encabezado por Lionel Scaloni.

Una despedida cargada de emoción

Visiblemente conmovido, Otamendi hizo un repaso de su trayectoria en el seleccionado y destacó el compromiso que siempre tuvo defendiendo la camiseta nacional.

“Fue un camino largo, de muchas alegrías. Obviamente me voy triste, pero con la sensación de que di todo por la Selección. Siempre tuve la predisposición que hay que tener para defender a mi país y la alegría de vestir estos colores. Fue algo hermoso”, afirmó.

Además, agradeció el apoyo de los hinchas y remarcó la importancia de poder tener su despedida ante el público argentino: “Fue una despedida acá en Argentina, mi último amistoso en nuestro país. Es una alegría jugar en Argentina y disfrutar de nuestra gente”.

El Mundial 2026, el gran objetivo que todavía mantiene

Más allá de esta despedida simbólica, el defensor dejó en claro que todavía tiene un gran objetivo por delante: disputar el próximo Mundial. “Queda el Mundial, obviamente vamos a ir a competir. Que la gente crea porque hay con qué”, aseguró el zaguero, dejando abierta la puerta a su presencia en la próxima Copa del Mundo.

Autocrítica tras el partido anterior

Por último, Otamendi también hizo referencia al rendimiento del equipo en el amistoso anterior ante Mauritania, donde Argentina había ganado 2-1 sin mostrar su mejor versión.

“El partido anterior no salió de la mejor manera y nos fuimos con un sabor amargo. Hoy dimos otra cara, somos conscientes de que las cosas no salieron en el partido anterior”, concluyó.

De esta manera, Nicolás Otamendi cerró una etapa muy especial con la Selección Argentina jugando por última vez en el país, aunque con la ilusión intacta de poder ponerle el broche final a su carrera internacional en el Mundial 2026.