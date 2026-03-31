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Policiales

Exlíder de PETA y su abogado, denunciados por estafa y asociación ilícita: piden sus detenciones

La causa investiga presuntas maniobras fraudulentas en la venta simultánea de una propiedad y un vehículo a distintos compradores.

Hoy 01:49

Un nuevo escándalo judicial vuelve a poner en el centro de la escena a José Ribet, quien fue denunciado en las últimas horas junto a su abogado, Santiago Lastra, por los delitos de estafa y asociación ilícita.

Según la presentación judicial, ambos estarían involucrados en maniobras fraudulentas vinculadas a la comercialización de bienes, entre ellos una propiedad y un automóvil, que habrían sido vendidos de manera simultánea a diferentes compradores.

La denuncia sostiene que este accionar habría generado un perjuicio económico a los damnificados, quienes advierten sobre un presunto esquema organizado para concretar las operaciones irregulares.

Ante la gravedad de los hechos, la parte denunciante solicitó la detención de los acusados, medida que ahora deberá ser evaluada por la Justicia en el marco de la investigación en curso.

Además, la causa también involucra a una tercera persona, familiar del letrado, que estaría vinculada con las maniobras denunciadas.

Cabe recordar que Ribet ya había sido señalado anteriormente por su participación como exlíder en la presunta megaestafa piramidal conocida como “PETA”, lo que vuelve a generar preocupación en torno a su situación judicial.

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