Beltrán: intentaron enviar marihuana en una encomienda y fueron descubiertos por Gendarmería

El procedimiento se realizó en una empresa de paquetería, donde los efectivos detectaron una caja con droga que tenía como destino la ciudad de Buenos Aires.

Hoy 23:36

Un intento de envío de marihuana a través de un servicio de encomiendas fue frustrado este lunes por personal de Gendarmería Nacional durante un operativo de control en la ciudad de Beltrán.

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El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana, cuando los efectivos realizaban inspecciones preventivas en una empresa dedicada al transporte de paquetería. En ese marco, detectaron una caja sospechosa que iba a ser despachada con destino a la ciudad de Buenos Aires.

Al revisar el contenido, los uniformados constataron que en el interior del paquete había marihuana, por lo que se procedió al secuestro de la sustancia y a dar intervención a la Justicia.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de controles se realiza de manera habitual sobre los servicios de encomiendas, con el objetivo de prevenir el traslado de estupefacientes y otros elementos ilegales.

La investigación continúa para determinar la identidad de las personas involucradas en el intento de envío de la droga.