La Selección, con Messi de arranque, se despide de Argentina rumbo al Mundial enfrentando a Zambia

El seleccionado argentino disputa el último amistoso en el país desde las 20.30 en La Bombonera. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 08:22

La Selección Argentina de Fútbol se medirá este martes frente a Selección de Zambia en un amistoso internacional que se disputará desde las 20.30 en La Bombonera, como parte de la preparación rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro marcará la última presentación del equipo en el país antes de viajar a Estados Unidos, México y Canadá, donde se disputará la próxima Copa del Mundo.

Argentina busca cerrar con otra victoria

El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de vencer 2 a 1 a Selección de Mauritania el pasado viernes.

En ese partido, los goles argentinos fueron convertidos por Enzo Fernández y Nicolás Paz durante el primer tiempo. Sin embargo, en el complemento el rendimiento del equipo bajó y el rival logró descontar sobre el final por intermedio de Jordan Lefort.

La última prueba antes del viaje

Luego de este compromiso, la Albiceleste volverá a jugar recién a principios de junio ya en Norteamérica, a pocos días de su debut mundialista, que será el 16 de junio a las 22.00 frente a Selección de Argelia.

El presente de Zambia

Por su parte, Zambia llega a este compromiso sin haber disputado otro partido en esta Fecha FIFA y con un 2026 sin participación en el Mundial, ya que no logró la clasificación en las Eliminatorias Africanas.

El seleccionado africano terminó cuarto en el Grupo E con 9 puntos en 8 partidos, muy lejos del líder Selección de Marruecos, que sumó 24 unidades.

Además, su última competencia oficial fue la Copa Africana de Naciones, donde quedó eliminado en fase de grupos tras compartir zona con Marruecos, Selección de Malí y Selección de Comoras.

Datos del partido

Partido: Argentina vs Zambia

Argentina vs Zambia Hora: 20.30

20.30 Estadio: La Bombonera

La Bombonera TV: Canal 7 de Santiago del Estero y Telefe

Árbitro: a confirmar

La Scaloneta buscará despedirse de su gente con un triunfo y buenas sensaciones antes de afrontar el gran objetivo del año: la defensa del título mundial.