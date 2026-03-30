Horacio Marín calificó la expropiación de YPF como "una violación de la propiedad privada"

El presidente de YPF, Horacio Marín, definió a la expropiación de la empresa petrolera por parte del Estado argentino en 2012 como "una violación de la propiedad privada" y consideró que ese hecho "atrasó" el desarrollo de Vaca Muerta. También se refirió al fallo de la Justicia estadounidense que le evitó a Argentina pagar 16.000 millones de dólares como resarcimiento por la expropiación y habló sobre el precio de la nafta.
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El CEO de YPF diálogo con Eduardo Feinmann en el estudio de A24. "La expropiación es una violación a la propiedad privada", señaló en línea con lo sostenido por el Gobierno del presidente Javier Milei y manifestó que si bien esa acción "es constitucional" tuvo un "un efecto en las inversiones que fue muy importante".
"Lo ves en la acción de YPF que bajó como 20 años continuamente el valor. Y lo que termina ocurriendo es que se dilata el desarrollo de Vaca Muerta y recién cuando el presidente Milei empieza a cambiar, la Argentina empieza a cambiar la forma que se interrelaciona con los países de occidente, cómo empieza a cambiar con las leyes, con el RIGI, empieza a haber inversiones y la acción YPF viene subiendo", marcó la diferencia entre gestiones.
Además, celebró el superávit energético conseguido por la empresa de hidrocarburos: "La producción argentina venía bajando sostenidamente. La de petróleo y la de gas subió fuertemente en los últimos dos años y medio. A diciembre del 2025, superamos el récord histórico de producción de Argentina que fue, en 1998, en petróleo; y 2007, en gas".
También planteó como objetivo que "Argentina exporte a partir del 2031 más de 30.000 millones" de barriles que "nos está dando 45.000 millones de dólares".
A la vez, señaló que cuando asumió al frente de YPF "no había infraestructura" y planteó que todo lo hacía "el Estado bobo". "Y así se pagaban precios exorbitantes y demás. Ahora es la primera vez que se hace una infraestructura con capital privado entre todas las empresas. Sabemos que hay libre mercado, que hay un ambiente positivo para las inversiones y eso es lo que hace la diferencia", sostuvo.
Al respecto, destacó que están llegando a Argentina inversiones provenientes de Italia y de Emiratos Árabes. "Emiratos Árabes es la primera vez que va a invertir en Latinoamérica y lo está haciendo con YPF. Porque ve un ambiente de negocios, ve que tenemos una excelente ley, seguridad jurídica, tenemos un excelente recurso como es Vaca Muerta y tenemos la capacidad técnica", celebró.
El fallo de YPF
Marín se refirió al fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que determinó que Argentina no tenga que pagar los 16.000 millones de dólares que la jueza Loretta Preska había decidido lo contrario, en primera instancia, en 2023.
"Zafamos es una palabra, para mí, futbolera que dice poco, que tiene poco profesionalismo. Ahora, futboleramente zafamos, pero no me gusta usarla porque me parece que fue producto de un excelente trabajo profesional", destacó el funcionario sobre la labor de la Procuraduría del Tesoro.
Además, destacó que los abogados argentinos "dieron vuelta" el fallo y remarcó que "se revocó una sentencia donde la probabilidad era menos del 15%".
"La probabilidad de que YPF vuelva a ganar el juicio no era baja, pero si perdíamos el juicio estábamos en un problema muy grande porque YPF es una compañía privada cotizada en Estados Unidos y no teníamos la posibilidad de otras defensas", evaluó.
Respecto a la sentencia en contra de Argentina en 2023 y el rol del kirchnerismo en la defensa, planteó: "La verdad que le faltó profesionalismo cuando lo hicieron. Hubo declaraciones que no correspondían, me parece que no fueron asesorados correctamente y lo hicieron, desde el punto de vista jurídico, muy prepotente".