Intensa búsqueda de un niño de 4 años y su madre en Chorotis, Chaco

La Policía del Chaco ha iniciado un operativo exhaustivo para localizar a Bruno Danki Montenegro, un niño de 4 años, y su madre, tras un reporte de desaparición en Chorotis.

Hoy 03:15

La Policía del Chaco ha activado un operativo de búsqueda intensivo para localizar a Bruno Danki Montenegro, un niño de 4 años, y su madre, Roxana Edith Montenegro, quienes fueron reportados como desaparecidos en la localidad de Chorotis.

La denuncia fue presentada por la tía del menor, quien tiene la tutela legal sobre él, asegurando que su madre lo retiró de manera irregular. Según el informe policial, Bruno vive con su tía y suele visitar a su abuela para ver a su madre, quien no tiene la custodia del niño.

El día viernes, durante una visita, madre e hijo desaparecieron, lo que llevó a la tía a presentar la denuncia de inmediato en la Comisaría de Chorotis. Actualmente, se ha emitido un pedido de captura contra la madre por la “supuesta desaparición de persona”.

El protocolo de búsqueda ya está en marcha, con todas las unidades policiales de la provincia alertadas. Existen sospechas de que la madre podría intentar trasladar al niño a Buenos Aires, donde reside un hermano de ella.

Bruno Montenegro tiene cabello largo, tez trigueña y ojos oscuros. Por su parte, la madre, Roxana, de 35 años, es descrita con cabello negro, ojos oscuros y tez trigueña.

Las autoridades han instado a la comunidad a que, ante cualquier información sobre el paradero de Bruno y Roxana, se comuniquen al 911 o se acerquen a la comisaría más cercana para colaborar en su localización.