Ocho equinos son secuestrados en Palpalá por el Cuerpo de Caballería

En Palpalá, Jujuy, se realizó el secuestro de ocho equinos que representaban un peligro para la seguridad vial en la Ruta Provincial 56.

Hoy 02:37

El Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional 8 llevó a cabo un operativo que resultó en el secuestró de ocho equinos que deambulaban sin control por la vía pública en la ciudad de Palpalá.

Esta acción fue motivada por múltiples llamados de vecinos que alertaron sobre la presencia de los animales sueltos, especialmente en el barrio Escuela Patria y a lo largo de diversos sectores de la Ruta Provincial 56.

Según informaron fuentes policiales, los caballos fueron encontrados sobre la cinta asfáltica, sin ningún cuidador y en condiciones de abandonado.

Las autoridades locales advirtieron que la presencia de animales en las calles y rutas es considerada una infracción grave, ya que pone en riesgo la integridad de transeúntes, motociclistas y automovilistas que circulan por la zona.

“Estos hechos pueden originar tragedias”, afirmaron desde la fuerza de seguridad, enfatizando la responsabilidad de los propietarios de mantener a los animales en lugares cerrados.

Las autoridades instan a la población a reportar situaciones similares para garantizar la seguridad vial y prevenir incidentes.

El operativo subraya la importancia de la conciencia comunitaria en la protección de la seguridad en las vías públicas y la responsabilidad de los dueños de animales.