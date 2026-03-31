Santa Fe: el portero que desarmó al tirador reveló que el agresor estaba desorientado y armado con varios cartuchos

El trabajador aseguró que el adolescente de 15 años le apuntó con el arma, pero no llegó a disparar. “Podría haber matado a más alumnos”, afirmó.

Hoy 01:29

El portero que logró reducir al adolescente de 15 años acusado de asesinar a un estudiante de 13 en una escuela de Santa Fe brindó un crudo testimonio sobre el momento en que intervino para frenar el ataque.

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El trabajador, identificado como Fabio, relató que el agresor se encontraba desorientado tras efectuar los disparos. “No sabía dónde estaba ni qué había hecho”, sostuvo en diálogo con Telenoche, al tiempo que recordó el instante en que logró quitarle el arma. “Me apuntó, pero no llegó a gatillar”, afirmó.

Según su reconstrucción, el joven estaba en condiciones de continuar disparando. “Tenía un cinturón cargado con varios cartuchos. Cargaba rápido”, explicó, y agregó que manipulaba el arma con facilidad. “Vi cuando cargó los tiros que tiró últimos. Tiraba a cualquier lado”, detalló.

El portero indicó que, pese a no tener un vínculo cercano con los alumnos, actuó de manera instintiva. “Hice lo que tenía que hacer, lo que hubiera hecho cualquiera”, expresó. En ese sentido, recordó que en esos segundos también pensó en su familia, ya que es padre de un niño de 9 años. “Se me pasaron muchas cosas por la cabeza”, dijo.

Asimismo, remarcó la gravedad de la situación y consideró que su intervención evitó una tragedia mayor. “Salvé a muchos chicos. Podría haber matado a más alumnos”, aseguró.

En paralelo, desde el ámbito sanitario informaron que seis estudiantes que habían ingresado con heridas leves ya fueron dados de alta. No obstante, otros dos continúan internados.

Uno de ellos permanece bajo monitoreo en la Unidad de Cuidados Especiales del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, en la capital provincial. En tanto, otro joven de 15 años fue derivado a un hospital de Rafaela, donde evoluciona favorablemente en sala general.