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SANTIAGO DEL ESTERO | 31 MAR 2026 | 27º
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Continuará el intenso calor: así estará el tiempo este martes en Santiago del Estero

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas elevadas y sin lluvias.

Hoy 01:40
calor verano

El clima en Santiago del Estero se presentará caluroso este martes 31 de marzo, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

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Según el organismo, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 24 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 36, en un contexto atípico de esta temporada en la provincia.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que permanezca parcialmente nublado durante gran parte del día, sin probabilidades de precipitaciones, lo que garantiza condiciones estables.

Además, el informe indica que podrían registrarse leves ráfagas de viento, aunque sin intensidad significativa, por lo que no se esperan mayores cambios en la sensación térmica.

De esta manera, se anticipa un martes marcado por el calor y la estabilidad climática en la capital santiagueña y zonas aledañas.

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