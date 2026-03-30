UPCN inauguró un nuevo centro de salud con atención gratuita para sus afiliados

El edificio, ubicado en Avenida Belgrano, casi Rioja, se encuentra equipado con consultorios de diversas especialidades.

31/03/2026

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) dejó inaugurado un nuevo local de UPCN-Salud, un moderno espacio equipado con consultorios de diversas especialidades, ubicado en Avenida Belgrano Nº 1009, casi Rioja. Este nuevo centro se suma a la red de atención que el gremio brinda estratégicamente a sus afiliados en toda la provincia.

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Durante el acto de apertura, el secretario general, Gerardo Montenegro, destacó la relevancia de esta obra para el sistema de servicios del sindicato. “Es un edificio propio del gremio. Ponemos en funcionamiento esta moderna infraestructura que, sumada a los consultorios con los que ya contamos en calle Sáenz Peña y Moreno, nos permite alcanzar un total de 21 consultorios de distintas especialidades”, explicó. El centro ofrecerá atención en cardiología, pediatría, clínica médica, ginecología, urología, kinesiología y psicología, entre otros servicios esenciales.

Expansión de la red y nuevos servicios

En el marco del convenio vigente con Farmacia La Esquina, el gremio anunció además la próxima habilitación de nuevos espacios de atención para este año:

-Calle Independencia Sur: 5 nuevos consultorios.

-Camino de la Costa: 6 nuevos consultorios.

-Ciudad de La Banda: Se proyecta la apertura de 6 consultorios adicionales.

Con estas incorporaciones, UPCN contará con una red propia de 38 consultorios, fortaleciendo un sistema sanitario que combina calidad médica y cercanía geográfica.

Un respaldo económico y humano ante la crisis

Montenegro fue enfático al señalar que todas estas prestaciones son totalmente gratuitas para los afiliados y su grupo familiar primario. En un contexto donde la salud representa un desafío creciente, el gremio reafirma su compromiso como una verdadera red de contención frente a la difícil situación económica actual.

“Entendemos que cuando alguien recurre al médico es por una necesidad urgente; por eso, el objetivo central de UPCN-Salud es aliviar esa carga y amortiguar los costos economicos, garantizando que el acceso a la salud —que incluye descuentos de hasta el 80% en medicamentos y cobertura total en internaciones— no sea un obstáculo financiero, sino un derecho protegido y garantizado por su sindicato”, concluyó el dirigente.