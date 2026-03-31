Boca exige a Conmebol entradas para sus hinchas ante Universidad Católica por la Copa Libertadores

El Xeneize mostró su malestar luego de que Universidad Católica anunciara que no recibirá público visitante en Chile.

Hoy 00:11

La dirigencia de Boca Juniors manifestó su disconformidad luego de que Universidad Católica (Chile) confirmara que no permitirá el ingreso de hinchas visitantes en el Claro Arena para el partido entre ambos por la Copa Libertadores.

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Tras conocerse la decisión, el club presidido por Juan Román Riquelme solicitó a la CONMEBOL que se respete el reglamento y se le otorguen 2000 entradas para su parcialidad, en lugar de las 450 localidades que le habían ofrecido inicialmente.

Una decisión impulsada por las autoridades chilenas

Según se informó, la medida fue tomada a pedido de la Delegación Presidencial Metropolitana de Chile, que argumentó no poder garantizar la seguridad del evento con ambas hinchadas presentes.

El comunicado del club chileno habría sido publicado sin la aprobación formal de Conmebol, que hasta el momento no emitió una resolución oficial sobre el tema.

Un partido considerado de alto riesgo

Días atrás, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, había solicitado que el partido se dispute solo con público local al delegado presidencial Germán Codina, al considerarlo un encuentro de alto riesgo.

Uno de los motivos es que podría haber sido el primer cruce entre hinchadas argentinas y chilenas tras los incidentes registrados en el Estadio Libertadores de América, cuando se enfrentaron Independiente y Universidad de Chile, situación que derivó en sanciones por parte del ente sudamericano.

Podría haber reciprocidad en Buenos Aires

En caso de que se confirme la prohibición para los hinchas de Boca, existe la posibilidad de que haya reciprocidad cuando ambos equipos vuelvan a enfrentarse en La Bombonera el próximo 28 de mayo, donde solo podrían asistir simpatizantes del conjunto argentino.

La situación también genera preocupación entre los fanáticos xeneizes, ya que muchos ya habían adquirido pasajes para viajar a Chile y acompañar al equipo.

Por ahora, la resolución final depende de lo que determine Conmebol, mientras el conflicto entre ambas instituciones suma un nuevo capítulo en la previa del esperado duelo copero.