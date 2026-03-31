Aldosivi, con el debut de Damonte, recibe a un Argentinos Juniors que quiere ser escolta

El Tiburón, que tendrá el debut de su entrenador, enfrenta al Bicho por el postergado de la fecha 7 en Mar del Plata.

Hoy 00:01

Aldosivi y Argentinos Juniors disputarán este martes el partido pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura, encuentro que se jugará en el Estadio José María Minella.

El encuentro había sido postergado debido a la participación del equipo de La Paternal en el Repechaje de la Copa Libertadores, y ahora ambos equipos se pondrán al día con panoramas muy distintos.

Aldosivi inicia un nuevo ciclo

El Tiburón atraviesa un presente complicado, ya que todavía no logró ganar en el torneo, situación que derivó en la salida de Guillermo Farré como entrenador.

Tras la derrota 2 a 0 ante Sarmiento de Junín, donde Facundo Oreja dirigió de manera interina, la dirigencia decidió acelerar la llegada de un nuevo DT.

El elegido fue Israel Damonte, quien tendrá su debut justamente ante Argentinos Juniors, con la misión de sumar puntos claves para evitar el descenso. Actualmente, el conjunto marplatense se ubica anteúltimo en la tabla anual con cinco puntos.

Argentinos quiere seguir en racha

El presente del Bicho es muy diferente. El equipo conducido por Nicolás Diez acumula cinco partidos sin derrotas, con dos triunfos y tres empates, y buscará extender esa racha para consolidarse en zona de clasificación a los octavos de final.

De conseguir una victoria, Argentinos alcanzaría los 20 puntos, lo que lo dejaría tercero en la Zona B junto a River Plate y por detrás de Independiente Rivadavia.

Además, quedaría bien posicionado en la tabla anual, donde pelea por la clasificación a la próxima Copa Libertadores y también por el título local.

Datos del partido

Partido: Aldosivi vs Argentinos Juniors

Aldosivi vs Argentinos Juniors Hora: 14.00

14.00 Estadio: Estadio José María Minella

Estadio José María Minella TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Nicolás Ramírez

Nicolás Ramírez VAR: Diego Ceballos

El duelo pondrá frente a frente a dos equipos con objetivos distintos: Aldosivi, urgido por salir del fondo, y Argentinos, que quiere consolidar su buen momento en el campeonato.