Abogada santiagueña fue seleccionada para un prestigioso curso internacional en Brasil

La Dra. Natalia Copello Barone integrará la delegación argentina en una capacitación sobre Derechos Humanos y políticas públicas, de la que participarán profesionales de toda la región.

Hoy 23:11

Una profesional de Santiago del Estero formará parte de un importante encuentro internacional vinculado a los Derechos Humanos. Se trata de la abogada Dra. Natalia Copello Barone, quien fue seleccionada para participar de la tercera edición del Curso Internacional “Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Políticas Públicas para su implementación”, que se desarrollará durante el mes de junio en Brasilia, Brasil.

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El evento es organizado de manera conjunta por el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y convoca a especialistas de distintos países con el objetivo de fortalecer la implementación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos.

La convocatoria tuvo una amplia repercusión a nivel regional: se postularon 2.362 profesionales de 23 países. De Argentina fueron seleccionados solo seis participantes, entre ellos la representante santiagueña, lo que resalta la relevancia de su elección.

En diálogo con Diario Panorama, Copello Barone destacó la importancia de esta oportunidad tanto en el plano profesional como personal. “Esta experiencia permite aprender los lineamientos y desafíos desde los principales actores de la región. A su vez, el intercambio y debate con pares de diversos países, con la multiplicidad de realidades y desafíos, lo hace aún más rico”, señaló.

Asimismo, remarcó que su objetivo es incorporar herramientas que puedan aplicarse a nivel local. “Busco nutrirme de esos conocimientos en materia de políticas públicas, con enfoques en derechos humanos, para poder trasladarlos a los diversos ámbitos de desarrollo, tanto académico como profesional. Va a ser un desafío interpretar las especificidades y necesidades locales dentro de las mismas”, concluyó.