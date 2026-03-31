Facundo Tello se lesionó en Jamaica vs. Congo, se fue entre lágrimas y podría perderse el Mundial

El árbitro argentino, quien era una fija en la Copa del Mundo, no pudo seguir en el partido correspondiente al Repechaje y fue reemplazado por Darío Herrera.

Hoy 22:44

El árbitro argentino Facundo Tello protagonizó un momento de preocupación durante el repechaje rumbo al Mundial 2026, luego de sufrir una lesión en la rodilla que le impidió continuar dirigiendo el partido entre Congo y Jamaica.

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El encuentro, que terminó con victoria 1-0 del conjunto africano en el tiempo suplementario, quedó en segundo plano tras la salida del juez argentino, quien debió abandonar el campo visiblemente afectado.

Tello no pudo continuar y salió entre lágrimas

La lesión se produjo durante el segundo tiempo extra, momento en el que Tello sintió una molestia en su rodilla y no pudo seguir en el partido. En su lugar ingresó el también argentino Darío Herrera para completar el encuentro.

El árbitro se retiró entre lágrimas, ya que, aunque todavía no estaba confirmado oficialmente, era uno de los principales candidatos a integrar la nómina de árbitros argentinos para la próxima Copa del Mundo.

Ahora deberá realizarse estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión y los tiempos de recuperación, con la esperanza de que no se trate de una dolencia de larga duración.

Un partido histórico que quedó marcado por la lesión

Más allá de lo ocurrido con el árbitro, Congo consiguió una clasificación histórica gracias al gol de Axel Tuanzebe, que llegó tras un tiro de esquina en el suplementario.

El país africano volverá a disputar un Mundial por primera vez desde 1974, cuando participó bajo el nombre de Zaire, antes de adoptar nuevamente la denominación de Congo en 1997 tras el fin del régimen de Mobutu Sese Seko.

El grupo que disputará RD Congo

Tras la clasificación, RD Congo integrará el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistan.

Los partidos de esta zona se disputarán en ciudades como Miami, Houston, Mexico City y Guadalajara.

Mientras Congo celebra su regreso a una Copa del Mundo, en Argentina la atención está puesta en la evolución física de Facundo Tello, cuya lesión genera incertidumbre de cara a su posible participación en el máximo torneo del fútbol.