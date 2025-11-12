Ingresar
Detuvieron a un sujeto y recuperaron una moto robada

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N°7 lograron detener a un hombre con frondosos antecedentes y recuperar una motocicleta sustraída días atrás.

Hoy 20:08

La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer de 42 años, quien informó que su motocicleta marca Appia City 110cc, color negro, había sido robada mientras asistía a una iglesia del barrio Almirante Brown.

Tras un minucioso trabajo de investigación y análisis de cámaras de seguridad, el personal policial logró identificar al presunto autor del hecho. Con la correspondiente orden judicial, efectivos de la Comisaría Comunitaria N°7 llevaron a cabo un allanamiento en el barrio Campo Contreras, donde se procedió a la detención de un hombre de 33 años, conocido en el ambiente delictivo.

Durante el procedimiento, se secuestraron prendas de vestir coincidentes con las utilizadas al momento del robo y la motocicleta sustraída, la cual fue recuperada en otro domicilio del mismo barrio.

El detenido y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Justicia.

