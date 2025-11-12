Vicente Antonio Valdés Íñiguez es el nuevo presidente de Banfield de La Banda

Desde la institución agradecieron a todos los socios que participaron del proceso, destacando el compromiso y la tranquilidad con la que se desarrolló la jornada.

El Club Atlético Banfield (La Banda) vivió un día histórico este domingo con la realización de su Asamblea Extraordinaria y elecciones, después de haber estado intervenido durante cinco meses.

El comicio, que se desarrolló con total normalidad, finalizó a las 20:25 horas. En la contienda participaron dos listas: la Lista N°1 “Unidos por el Cambio” y la Lista N°2 “Haciendo la Diferencia”. El resultado final arrojó un amplio triunfo para la Lista N°1, que obtuvo 134 votos contra 39, consagrando a Vicente Antonio Valdés Íñiguez como nuevo presidente del club bandeño.

Desde la institución agradecieron a todos los socios que participaron del proceso, destacando el compromiso y la tranquilidad con la que se desarrolló la jornada.

La nueva Comisión Directiva del Club Atlético Banfield quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Vicente Antonio Valdés Íñiguez

Vicepresidente: Pablo Daniel Beltrán

Secretaria: Carla Micaela Soplan

Tesorera: Mónica Lorena Salto

Vocal Primero: Walter Daniel Gutiérrez

Vocal Segundo: Ariel Edgardo Ríos

Primer Vocal Suplente: Carla Valeria Toloza

Segundo Vocal Suplente: Carolina Cintia Taboada

Revisor de Cuentas: Daniel Alberto Argañaraz

Revisor de Cuentas Suplente: José Alberto Maldonado

Con el nuevo mandato en funciones, Banfield inicia una nueva etapa institucional con el objetivo de ordenar el club, fortalecer el trabajo deportivo y recuperar el sentido de pertenencia entre los socios bandeños.