Vicente Antonio Valdés Íñiguez es el nuevo presidente de Banfield de La Banda

Desde la institución agradecieron a todos los socios que participaron del proceso, destacando el compromiso y la tranquilidad con la que se desarrolló la jornada.

Hoy 20:09

El Club Atlético Banfield (La Banda) vivió un día histórico este domingo con la realización de su Asamblea Extraordinaria y elecciones, después de haber estado intervenido durante cinco meses.

El comicio, que se desarrolló con total normalidad, finalizó a las 20:25 horas. En la contienda participaron dos listas: la Lista N°1 “Unidos por el Cambio” y la Lista N°2 “Haciendo la Diferencia”. El resultado final arrojó un amplio triunfo para la Lista N°1, que obtuvo 134 votos contra 39, consagrando a Vicente Antonio Valdés Íñiguez como nuevo presidente del club bandeño.

La nueva Comisión Directiva del Club Atlético Banfield quedó conformada de la siguiente manera:

  • Presidente: Vicente Antonio Valdés Íñiguez
  • Vicepresidente: Pablo Daniel Beltrán
  • Secretaria: Carla Micaela Soplan
  • Tesorera: Mónica Lorena Salto
  • Vocal Primero: Walter Daniel Gutiérrez
  • Vocal Segundo: Ariel Edgardo Ríos
  • Primer Vocal Suplente: Carla Valeria Toloza
  • Segundo Vocal Suplente: Carolina Cintia Taboada
  • Revisor de Cuentas: Daniel Alberto Argañaraz
  • Revisor de Cuentas Suplente: José Alberto Maldonado

Con el nuevo mandato en funciones, Banfield inicia una nueva etapa institucional con el objetivo de ordenar el club, fortalecer el trabajo deportivo y recuperar el sentido de pertenencia entre los socios bandeños.

