Cae la aprobación a la gestión de Trump, incluso entre los sectores republicanos

Solo el 33% de los estadounidenses ve positiva la gestión de Trump al frente del gobierno federal, contra el 43% que lo avalaba en marzo.

Hoy 20:20

La aprobación de la gestión del gobierno de parte del presidente Donald Trump cayó drásticamente desde el inicio de su segundo mandato, según una nueva encuesta, con la sorpresiva revelación de que buena parte del descontento proviene de los mismos republicanos.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research se realizó después de las recientes victorias demócratas en las elecciones intermedias, pero antes de que el Congreso tomara medidas importantes para intentar poner fin al cierre del gobierno más largo en la historia de Estados Unidos.

En ella se muestra que solo el 33% de los adultos estadounidenses aprueban la forma en que el presidente republicano gestiona el gobierno, una caída con respecto al 43% obtenido en una encuesta de AP-NORC realizada en marzo.

Esto se debe en gran parte a una reducción de su aprobación entre republicanos e independientes. Según la encuesta, solo alrededor del 68%, es decir, dos tercios de los republicanos, dijeron que aprueban la gestión de Trump, una caída con respecto al 81% en marzo. La aprobación de los independientes cayó del 38% al 25%.

Los resultados destacan los riesgos que plantea el cierre del gobierno, que Trump y su administración intentaron atribuir directamente a los demócratas, aun cuando los adultos estadounidenses culparon a ambos partidos, ya que la falta de fondos complicó el tráfico aéreo, dejó a cientos de miles de trabajadores federales sin cheques de sueldo y puso en riesgo la ayuda alimentaria para algunos de los estadounidenses más vulnerables.

Pero también podría indicar un descontento más amplio con otros cambios drásticos -y polarizadores- realizados por Trump en el gobierno federal en los últimos meses, como el desmantelamiento de agencias y las oleadas de despidos masivos.

La aprobación se erosiona entre los republicanos

En general, los republicanos han sido firmes en su apoyo al presidente, lo que hace que su creciente descontento sea particularmente notable.

“Me siento profundamente preocupada por el cierre del gobierno durante más de 40 días”, dijo Beverly Lucas, de 78 años, una republicana y educadora jubilada que vive en Ormond Beach, Florida, quien comparó el segundo mandato de Trump con “tener a un niño petulante en la Casa Blanca, con un poder sin restricciones”.