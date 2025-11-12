“Te voy a matar”: un hombre atacó a policías, destruyó la ventanilla del patrullero y terminó aprehendido

Barrio Soberanía Nacional. Vecinos alertaron la presencia de un hombre torso desnudo, con lesiones visibles, quien vociferaba y golpeaba objetos en la vía pública.

Hoy 20:46

Un grave episodio de violencia y descontrol se registró en horas de la madrugada de este miércoles en el barrio Soberanía Nacional de Las Termas de Río Hondo, donde un hombre identificado como Sandoval Enrique Alejandro, de 45 años, terminó aprehendido luego de protagonizar disturbios, amenazar a efectivos policiales y romper con una patada la ventanilla de un móvil policial.

Según informaron fuentes policiales, el incidente comenzó en calle Brasil N° 82, donde vecinos alertaron la presencia de un hombre torso desnudo, con lesiones visibles y en aparente estado de alteración, quien vociferaba y golpeaba objetos en la vía pública. Al arribar el personal de la Comisaría Comunitaria N° 40, el sujeto manifestó haber mantenido una fuerte discusión con su pareja, quien no se encontraba en el lugar.

Los uniformados intentaron ubicar a la mujer, pero no fue hallada en el domicilio indicado ni en las inmediaciones. Varios vecinos refirieron que la pareja suele protagonizar conflictos y disturbios, vinculados al presunto consumo de estupefacientes.

Ante la situación, los efectivos intentaron trasladar al hombre hacia la dependencia para resguardar su integridad física y la de terceros, pero Sandoval se tornó violento, profirió gritos y amenazas contra el personal —“te voy a matar, basura”, habría dicho— y comenzó a forcejear con los uniformados.

Ya frente a la dependencia policial, en medio del procedimiento, el individuo propinó una patada que destruyó la ventanilla trasera derecha del móvil policial U-1040 por lo que fue reducido y esposado para evitar mayores daños o lesiones.

Por disposición del Fiscal de Turno, Dr. Emanuel Sabater, Sandoval fue examinado médicamente en el CIS local, permaneciendo bajo custodia preventiva hasta recuperar la lucidez. Posteriormente, y al ser consultado nuevamente, el representante del Ministerio Público ordenó su aprehensión formal por los delitos de atentado y resistencia contra la autoridad, daños en perjuicio del estado provincial y amenazas, disponiendo que las actuaciones se unan a las previas labradas por el mismo hecho.

El procedimiento fue denunciado formalmente por el funcionario policial interviniente, y el acusado quedó a disposición de la Fiscalía