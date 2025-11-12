Liam Gallagher ya está en la Argentina para el regreso de Oasis: el gesto con los fans y el silencio de Noel

El líder de la banda británica arribó al país en la antesala de los shows del 15 y 16 de noviembre en River. Se mostró cercano con sus seguidores y reavivó la expectativa por el reencuentro con su hermano Noel sobre el escenario.

El esperado regreso de Oasis a los escenarios argentinos ya comenzó a sentirse con la llegada de Liam Gallagher. El cantante británico aterrizó durante la noche del martes en el aeropuerto de San Fernando, donde fue recibido por una multitud de fanáticos que lo esperaron durante horas. Amable y sonriente, el músico se detuvo a firmar autógrafos, sacarse fotos y conversar con sus seguidores, en un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Los conciertos que la banda ofrecerá este fin de semana (15 y 16 de noviembre) en el Estadio River Plate, como parte de la gira mundial Oasis Live’25, marcarán el reencuentro con el público argentino después de dieciséis años. La última presentación del grupo en Buenos Aires fue en 2009, también en el Monumental, en una noche que terminó siendo el último show de Oasis antes de la separación de los hermanos Gallagher.

Mientras los fans celebran el regreso y la presencia de Liam, la gran incógnita pasa por Noel Gallagher, quien todavía no fue visto públicamente ni participó de las actividades previas. Según trascendió, los hermanos no se alojarán en el mismo hotel, una decisión que busca evitar roces y mantener la calma hasta el reencuentro sobre el escenario.

La expectativa por el posible reencuentro de los dos líderes de la banda suma tensión y entusiasmo entre los seguidores que agotaron las entradas en tiempo récord. En redes sociales, los hinchas del grupo británico comparten anécdotas, fotos y recuerdos de la histórica relación entre Oasis y la Argentina, un vínculo que combina devoción, pasión futbolera y noches épicas.

Durante estos días, no faltan los rumores sobre los lugares que los Gallagher podrían visitar, sus posibles paseos gastronómicos o recorridos por la ciudad. Lo cierto es que Buenos Aires se prepara para volver a cantar himnos generacionales como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”, en lo que promete ser uno de los regresos musicales más esperados del año.

En su cuenta de X, Liam Gallagher expresó su emoción por volver a reencontrarse con el público argentino, al que calificó como “único en el mundo”. La expectativa crece a medida que se acerca el fin de semana: dos noches que podrían escribir un nuevo capítulo en la historia de Oasis y confirmar que la magia, después de todo, sigue intacta.