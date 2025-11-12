Ingresar
Cultura de la municipalidad celebrará el Día Nacional de la Tradición

Será con un espectáculo folclórico en el Parque del Encuentro.

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Cultura, realizará una celebración por el Día de la Tradición, con un espectáculo folclórico el domingo 16 de noviembre a partir de las 19 horas en las instalaciones del Parque del Encuentro.

El evento, de acceso libre y gratuito, contará con la actuación del grupo Salitral y la participación del Cuerpo Estable de Danzas ESPEA N°1 “Nicolás Segundo Gennero”.

Salitral con la presentación de su espectáculo “Identidad Santiagueña”, ofrecerá a los presentes una puesta en valor de la cultura y tradición santiagueña, interpretando obras de Los Hermanos Simón, Los Hermanos Ábalos, Cristóforo Juárez, Carlos Carabajal y Juan Carlos Carabal; todas composiciones que forjaron una importante huella musical del cancionero popular.

Por su parte, el Cuerpo Estable de Danzas ESPEA N°1 “Nicolás Segundo Gennero”, con la presencia de estudiantes de 1° año del Bachillerato de Danzas, propondrá un recorrido por un simbólico “Patio Criollo” con una conjunción de danzas del acervo santiagueño.

El Día Nacional de la Tradición se celebra cada 10 de noviembre, en conmemoración del nacimiento, en el año 1834, de José Hernández, poeta y escritor argentino. En la generación de este tipo de eventos, la Municipalidad de la Capital promueve el acceso igualitario a las distintas expresiones artísticas, permitiendo que toda la comunidad tenga la posibilidad de fortalecer su identidad colectiva.

