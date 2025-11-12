Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 NOV 2025 | 19º
X
Locales

La intendente Fuentes recibió a la asociación de ciclistas que preparan un encuentro nacional

Organizarán la 43ª edición del Día Nacional del Ciclista y se hará los días 5, 6 y 7 de diciembre.

Hoy 22:40
Norma Fuentes

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos a la comisión directiva de la asociación civil La Banda MTB, quienes organizarán la 43° edición del Día Nacional del Ciclista los días 5, 6 y 7 de diciembre.

Participaron del encuentro la vicepresidenta, Liliana Coronel; el revisor de cuentas, Alejandro Sansierra y el vocal Francisco Jiménez. También estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno, Diego Brunet y el subsecretario de Desarrollo, Mauro Kalinski.

El evento reunirá a ciclistas de todo el país para recorrer los puntos turísticos e históricos de la provincia, con visitas que incluirán a la Capital, La Banda, Villa Robles, Villa Silípica, Upianita, Manogasta y el Dique Los Quiroga.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Desgarrador testimonio de la tía de Emilse Camila Barrera: "Era sometida por un círculo de prostitución"
  2. 2. El Banco Santiago del Estero inaugura un moderno edificio de cajeros automáticos en La Banda
  3. 3. Una familia perdió todo en el incendio de su precaria vivienda en Los Juríes
  4. 4. El tiempo para este miércoles 12 de noviembre en Santiago del Estero: inestable y con 25ºC de máxima
  5. 5. Tomás Figueroa y Víctor Paz debatieron sobre la reforma laboral en Libertad de Opinión
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT