La intendente Fuentes recibió a la asociación de ciclistas que preparan un encuentro nacional

Organizarán la 43ª edición del Día Nacional del Ciclista y se hará los días 5, 6 y 7 de diciembre.

Hoy 22:40

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos a la comisión directiva de la asociación civil La Banda MTB, quienes organizarán la 43° edición del Día Nacional del Ciclista los días 5, 6 y 7 de diciembre.

Participaron del encuentro la vicepresidenta, Liliana Coronel; el revisor de cuentas, Alejandro Sansierra y el vocal Francisco Jiménez. También estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno, Diego Brunet y el subsecretario de Desarrollo, Mauro Kalinski.

El evento reunirá a ciclistas de todo el país para recorrer los puntos turísticos e históricos de la provincia, con visitas que incluirán a la Capital, La Banda, Villa Robles, Villa Silípica, Upianita, Manogasta y el Dique Los Quiroga.